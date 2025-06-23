ديل بييرو يقدم نصيحة للاعبي الأهلي قبل لقاء بورتو

قدّم أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس وإيطاليا السابق نصيحة للاعبي الأهلي قبل لقاء بورتو البرتغالي المرتقب في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الأهلي مع بورتو فجر الثلاثاء في الساعة الرابعة لحساب المجموعة الأولى.

وقال أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس وإيطاليا السابق عبر MBC مصر 2: "الأهلي قدم أداءً جيدا في المباراتين السابقتين وكانت لديه رغبة في الفوز".

وأضاف "في المباراة الأخيرة عليه إيجاد مزيج من كل تفاصيل اللعبة لتحقيق نتيجة إيجابية وأن يلعب بمسؤولية كبيرة لأنها الفرصة الأخيرة للصعود".

وأكمل "أعتقد أن الطريقة المثلى أن يلعب الفريق بدون ضغوط كبيرة، وأعلم صعوبة الموقف".

وأتم "أتمنى من لاعبي الأهلي تحرير أنفسهم من الضغوط لتقديم أفضل ما لديهم، وهذا النوع من البطولات يحتاج الكثير من المجهودات والتفاصيل الكبيرة جدا".

ديل بييرو يوجه رسالة قوية ومباشرة لـ لاعبي النادي الأهلي قبل مواجهة بورتو رغم كل الظروف الصعبة برنامج #الكورة_مع_فايق يعرض الآن على #MBCMASR2 الأحد 10:00 مساء بتوقيت القاهرة مجاناً على شاهدhttps://t.co/56RlxhjPYG#AhwetFayekMnNewYork pic.twitter.com/zmCuWM8mfW — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) June 22, 2025

وحصد الأهلي نقطة وحيدة من التعادل أمام إنتر ميامي سلبيا في مباراة الافتتاح قبل الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

وتصدر بالميراس المجموعة بـ4 نقاط متفوقا على إنتر ميامي صاحب الرصيد نفسه ولكن فارق الأهداف في صالح بطل البرازيل.

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

بالميراس: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 0 - فارق أهداف +2

إنتر ميامي: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 1 - فارق أهداف +1

بورتو: 1 نقطة - سجل 1 - تلقى 2 - فارق أهداف -1

الأهلي: 1 نقطة - سجل 0 - تلقى 2 - فارق أهداف -2

وتقام مباراتي الجولة الأخيرة فجر يوم الثلاثاء 24 مايو صباح الثلاثاء الساعة 4 فجرًا.

ويلتقي في الجولة الأخيرة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، فيما يصطدم بالميراس أمام إنتر ميامي في مباراة صدارة المجموعة.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.

وتنص لوائح البطولة على أنه في حالة تعادل فريقين في نفس النقاط يتم اللجوء للآتي:

1 - المواجهات المباشرة

2 - فارق الأهداف

3 - الأهداف المسجلة

4 - اللعب النظيف (البطاقة الصفراء خصم نقطة - البطاقة الحمراء غير المباشرة "بطاقتين صفراوتين" 3 نقاط - بطاقة حمراء 4 نقاط - بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط)

5 - القرعة