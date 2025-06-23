الرياضية: الإجراءات الروتينية فقط تفصل النصر عن تجديد تعاقد رونالدو

أتم نادي النصر اتفاقه النهائي مع كريستيانو رونالدو لتجديد تعاقده مع الفريق لموسم إضافي.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر بنهاية الشهر الجاري وكانت نية فريق العاصمة السعودية تجديد تعاقده لمدة موسمين.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تبقي الإجراءات الروتينية فقط قبل إعلان التجديد بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى توصل النصر لاتفاق نهائي مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وأوضح التقرير أن رونالدو قرر الاكتفاء بالتجديد لمدة موسم واحد فقط ثم يحسم مصيره بعد نهاية كأس العالم 2026 سواء كان سيستمر في ممارسة كرة القدم أم سيتعتزل.

وتعاقد النصر مع رونالدو في يناير 2023، وحقق مع الفريق لقب البطولة العربية للأندية.

وسجل رونالدو 93 هدفا بقميص النصر منذ انضمامه إلى الفريق وحصل على لقب هداف الدوري السعودي مرتين متتاليتين.

ويحمل رونالدو الرقم التاريخي لأكثر من سجل أهدافا في نسخة واحدة من الدوري السعودي كاسرا رقم عبد الرازق حمد الله القياسي.