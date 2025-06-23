انتهت كأس العالم للأندية - سالزبورج (0)-(0) الهلال.. تعادل سلبي

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

الهلال أمام ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس العالم للأندية 2025.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه سالزبورج برصيد 3 نقاط ثم الهلال بنقطة، ويتذيل باتشوكا المكسيكي الترتيب وودع البطولة بشكل نهائي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

ق 49: عرضية يتصدى لها بونو ببراعة ثم متابعة بتسديدة يبعدها كوليبالي من على خط المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: استحواذ وفرص غير مكتملة للهلال

ق 9: كريم أونيسو يلمس الكرة بعد عرضية قوية وبونو يحولها لركنية ببراعة.

بداية اللقاء

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