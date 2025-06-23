انتهت كأس العالم للأندية - سالزبورج (0)-(0) الهلال.. تعادل سلبي
الإثنين، 23 يونيو 2025 - 00:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس العالم للأندية 2025.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه سالزبورج برصيد 3 نقاط ثم الهلال بنقطة، ويتذيل باتشوكا المكسيكي الترتيب وودع البطولة بشكل نهائي
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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انتهت
ق 49: عرضية يتصدى لها بونو ببراعة ثم متابعة بتسديدة يبعدها كوليبالي من على خط المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34: استحواذ وفرص غير مكتملة للهلال
ق 9: كريم أونيسو يلمس الكرة بعد عرضية قوية وبونو يحولها لركنية ببراعة.
بداية اللقاء
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