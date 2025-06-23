انتهت كأس العالم للأندية - سالزبورج (0)-(0) الهلال.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس العالم للأندية 2025.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه سالزبورج برصيد 3 نقاط ثم الهلال بنقطة، ويتذيل باتشوكا المكسيكي الترتيب وودع البطولة بشكل نهائي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

ق 49: عرضية يتصدى لها بونو ببراعة ثم متابعة بتسديدة يبعدها كوليبالي من على خط المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: استحواذ وفرص غير مكتملة للهلال

ق 9: كريم أونيسو يلمس الكرة بعد عرضية قوية وبونو يحولها لركنية ببراعة.

بداية اللقاء