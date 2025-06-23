استراحة كأس العالم للأندية - سالزبورج (0)-(0) الهلال.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس العالم للأندية 2025.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه سالزبورج برصيد 3 نقاط ثم الهلال بنقطة، ويتذيل باتشوكا المكسيكي الترتيب وودع البطولة بشكل نهائي

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نهاية الشوط الأول

ق 34: استحواذ وفرص غير مكتملة

ق 9: كريم أونيسو يلمس الكرة بعد عرضية قوية وبونو يحولها لركنية ببراعة.

بداية اللقاء