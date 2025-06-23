استراحة كأس العالم للأندية - سالزبورج (0)-(0) الهلال.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

الهلال أمام ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس العالم للأندية 2025.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه سالزبورج برصيد 3 نقاط ثم الهلال بنقطة، ويتذيل باتشوكا المكسيكي الترتيب وودع البطولة بشكل نهائي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 34: استحواذ وفرص غير مكتملة

ق 9: كريم أونيسو يلمس الكرة بعد عرضية قوية وبونو يحولها لركنية ببراعة.

بداية اللقاء

الهلال السعودي كأس العالم للأندية سالزبورج النمساوي
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استراحة كأس العالم للأندية - سالزبورج (0)-(0) الهلال.. نهاية الشوط الأول ساعة | كأس العالم للأندية
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