الأهلي يعلن إصابة ياسر إبراهيم قبل مواجهة بورتو

أعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل مواجهة بورتو.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

ويواجه الأهلي فريق بورتو في الرابعة من فجر غدا الثلاثاء في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي: "ياسر إبراهيم يعاني من آلام في العضلة الضامة تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة قبل مواجهة بورتو".

وخاض الأهلي مرانه الختامي استعدادا لمواجهة بورتو بالمباراة المقرر إقامتها على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وحصد الأهلي نقطة واحدة من التعادل أمام إنتر ميامي بينما خسر أمام بالميراس بهدفين دون مقابل.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.