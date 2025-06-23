تقرير: هربا من حرارة الطقس.. فيفا يوافق على طلب سالزبورج بجلوس البدلاء بغرفة الملابس

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طلب نادي سالزبورج النمساوي بخصوص دكة بدلاء الفريق أمام الهلال.

وكان سالزبورج قد طلب جلوس لاعبيه البدلاء داخل غرفة خلع الملابس هربا من حرار الطقس.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موافقة فيفا على الطلب الذي تقدم به نادي سالزبورج خلال الاجتماع التنسيقي.

وينتظر النادي النمساوي وصول الفريق إلى ملعب المباراة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكان فريق دورتموند الألماني قد أبقى لاعبيه الاحتياطيين داخل غرفة الملابس خلال مواجهة صنداونز.

وحسم فريق دورتموند المواجهة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وكان سالزبورج قد تغلب على باتشوكا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الافتتاحية.

بينما الهلال تعادل أمام ريال مدريد بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وتصل درجة الحرارة 32 في واشنطن التي تستضيف المواجهة بينما تصل الرطوبة إلى 56%.