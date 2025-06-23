لم يستسلم بعد.. توتو ميركاتو: الهلال يحاول مجددا لضم ثيو هيرنانديز

كشف موقع توتو ميركاتو، عن عودة الهلال من جديد لمحاولة التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب ميلان.

وأفاد موقع توتو ميركاتو، أن سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال يطمح بالتعاقد مع ثيو هيرنانديز مهما كلف اللاعب من أموال.

ويستعد الهلال لتقديم عرض رسمي جديد للاعب الفرنسي، من أجل الحصول على خدماته، ولا يمانع ميلان بيع اللاعب لكن بسعر كبير لتعويض رحيله.

وقدم الهلال عرضا سابقا قبل انطلاق كأس العالم للأندية، لكن ميلان رفض العرض، لكن يبدو أن هذه المرة لن يمانع ميلان من بيع اللاعب.

وينتهي عقد ثيو مع الميلان في صيف 2026.

وشارك اللاعب مع ميلان في الموسم المنقضي في 49 مباراة، سجل 5 أهداف، وصنع 6 آخرين وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 آخرين وتوج بلقبين.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.