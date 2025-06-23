كورتوا الإعجازي يقود ريال مدريد المنقوص لإسقاط باتشوكا في كأس العالم للأندية

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 00:11

كتب : محمد رؤوف

تيبو كورتوا - ريال مدريد

تعملق تيبو كورتوا بشكل إعجازي في فوز فريقه ريال مدريد على منافسه باتشوكا المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بـ كأس العالم للأندية.

وسجل جود بيلينجهام وأردا جولر وفيديريكو فالفيردي لريال مدريد، بينما أحرز إلياس مونتييل هدف باتشوكا الوحيد.

وقدم تيبو كورتوا مباراة كبيرة وقاد فريقه للفوز، إذ تمكن من تصدي 10 مرات منهم 4 من داخل منطقة الجزاء.

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وطرد راؤول أسينسيو في الدقيقة السابعة بعد عرقلة على سالومون روندون وهو اللاعب الأخير في الملعب.

وحقق تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد الفوز الأول له بعد توليه تدريب الفريق.

وتعادل ألونسو في المباراة الأولى له ضد الهلال السعودي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى.

وحصل بيلينجهام على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة بشكل مؤقت.

ويأتي خلفه ريد بول سالزبورج بـ3 نقاط، ثم الهلال بنقطة واحدة، ويتذيل باتشوكا المجموعة دون نقاط.

ومن المقرر أن يواجه الهلال غريمه ريد بول سالزبورج في الجولة الثانية.

وصف المباراة

بدأ باتشوكا ضاغطا بقوة على ريال مدريد وأهدر فرصة خطيرة مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة من مهاجم باتشوكا.

وفي الدقيقة السابعة تلقى أسينسيو بطاقة حمراء بشكل مباشر بعد تدخله على روندون وهو اللاعب الأخير في الملعب.

وتصدى كورتوا كرتين متتاليتين بعد تسديدة من روندون وارتدت إلى أجوستين بالافتشينو الذي سدد مرة أخرى لكن تصدى لها كورتوا مرة أخرى في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 35 افتتح بيلينجهام النتيجة بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وسدد روندون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا ببراعة في الدقيقة 42.

وبعد دقيقة واحدة ضاعف جولر النتيجة بعد عرضية من ألكساندر أرنولد تجاه جونزالو جارسيا ثم مرر إلى جولر الذي سدد في المرمى مباشرة.

واستطاع فالفيردي من تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من براهيم دياز في الدقيقة 70.

وبعد 10 دقائق قلص مونتييل الفارق بعد تسديدة قوية ارتطمت في روديجير وتغيرت اتجاهها.

وأنهى كورتوا تألقه في الدقيقة 85 بعدما تصدى لتسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

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