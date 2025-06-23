تشكيل الهلال - ليوناردو يقود الهجوم أمام سالزبورج

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 00:04

كتب : FilGoal

الهلال أمام ريال مدريد

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي تشكيل فريقه لمواجهة سالزبورج النمساوي في كأس العالم للأندية.

ويلعب الهلال ضد سالزبورج في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

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حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كانسيلو - كاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي – رينان لودي

الوسط: روبن نيفيز – سيرجي سافيتش – ناصر الدوسري

الهجوم: ليوناردو – مالكوم – سالم الدوسري

وكان الهلال تعادل مع ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى لدور المجموعات، بينما فاز سالزبورج على باتشوكا المكسيكي.

وتغلب ريال مدريد على باتشوكا المكسيكي قبل قليل بنتيجة 3-1 ليصعد إلى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

الهلال السعودي كأس العالم للأندية سالزبورج
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