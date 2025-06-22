مؤتمر ريبيرو: الأهلي سيظهر بشكل مختلف أمام بورتو.. ويجب التأكد من عدم تكرار الأخطاء

الأحد، 22 يونيو 2025 - 23:04

كتب : FilGoal

خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي

شدد خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على أن فريقه سيفعل كل ما لديه ليظهر بشكل مميز أمام بورتو في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ريبيرو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنحاول بالتأكيد الفوز على بورتو والتأهل للدور الثاني، لدينا تصميم على ذلك ونجتهد وسنواصل المحاولة".

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وأضاف "أول مباراة ضد ميامي فرضنا فيها طريقة لعبنا في الشوط الأول والمشهد اختلف في الشوط الثاني".

وواصل "المباراة الثانية كان شكل الفريق مختلف تماما وفي البداية سيطرنا على اللعب والشوط الأول كان ممتازا وكنت سعيد بالأداء، لكن الشوط الثاني لم نتمكن من السطيرة على اللعب واتباع نفس الأسلوب".

وأشار "يجب أن نتأكد أن هذا الأمر لن يحدث معنا مجددا وأن ندرك أن الوقت ضيق جدا أمامنا وعلينا أن نتأكد من اللعب بشكل متماسك".

وأكمل "سعيد جدا وفخور بأسلوب التعاون بين اللاعبين ونعرف أن مثل هذه المباريات تحسم بتفاصيل صغيرة ومهمة جدا".

وأوضح "قد يكون الأداء ليس هو الأفضل لكني على العلم تماما بكافة الجوانب الإيجابية التي حققناها حتى الآن، وأمام بورتو كل الاحتمالات واردة".

وأكد "جئنا إلى هنا لنفعل كل ما هو في مقدرتنا لندافع عن فريقنا، ومرة ثانية أؤكد أنكم ستشاهدون أداء قويا جدا غدا".

وبسؤاله عن غياب مروان عطية قال: "لدينا 28 لاعبا في القائمة وكأس العالم بطولة بها ظروف مختلفة نمر بها، وبطبيعة الحال لن يتمكن الجميع من المشاركة ولدينا من التأكيد ما يكفي على جودة وحماس اللاعبين للظهور بشكل جيد".

واستطرد "يجب أن ننظر للمستقبل بتفائل ونحاول حل الأزمات وتجاوز العقبات لنتأكد من قدرتنا على التنافس".

وأتم تصريحاته "أنا مع الأهلي منذ أسبوعين وشاهدت مستوى من الكفاءة والخبرة كبيرة جدا للاعبين اعتادوا على الفوز".

ويحتل الأهلي المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة بالتساوي مع بورتو، بينما يمتلك كل من بالميراس وإنتر ميامي 4 نقاط.

وتعادل بورتو مع بالميراس سلبيا، وخسر من إنتر ميامي بهدفين لهدف.

بينما تعادل الأهلي مع إنتر ميامي سلبيا وخسر من بالميراس بثنائية دون رد.

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