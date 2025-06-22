سبورت: جوان جارسيا يتلقى تهديدات بعد انتقاله لـ برشلونة

الأحد، 22 يونيو 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

جوان جارسيا - برشلونة

شددت وسائل الإعلام الكتالونية، على تعرض الإسباني جوان جارسيا حارس برشلونة الجديد لبعض التهديدات بسبب انتقاله للفريق الكتالوني.

خوان جارسيا

النادي : برشلونة

برشلونة

وأفادت سبورت، أن الحارس الكتالوني تعرض للعديد من التهديدات في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما انتقل من إسبانيول لبرشلونة.

وأكدت الصحيفة أن الحارس غير رقم هاتفه منذ أيام قليلة، وتمت دعوته لعيد ميلاد أحد أصدقائه لكنه قرر عدم الذهاب حتى لا يتعرض لمضايقات من الجماهير.

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ودفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 25 مليون يورو لضم جوان جارسيا حارس إسبانيول.

وأبرم الحارس عقدا مع برشلونة يمتد لـ6 مواسم قادمًا من إسبانيول.

وشارك الحارس مع إسبانيول الموسم الماضي في 38 مباراة، تمكن من الخروج 8 مرات بشباك نظيفة.

وإجمالا خاض 67 مباراة مع إسبانيول استقبل 72 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 21 مباراة.

وساهم جارسيا في بقاء إسبانيول ضمن الكبار في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وهو أكثر حارس تصدى للكرات في المسابقة برصيد 145 تصدي.

وسبق أن قاد إسبانيول للتأهل للدوري الإسباني وفاز بذهبية أولمبياد باريس 2024.

جوان جارسيا برشلونة إسبانيول
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