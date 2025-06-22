انتهت كأس العالم للأندية - ريال مدريد (3)-(1) باتشوكا.. فوز ألونسو الأول
الأحد، 22 يونيو 2025 - 22:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في الجولة الثانية من دور المجموعات.
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انتهت
ق 85: تصدي رائع من كورتوا بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.
ق 80: جووووووووووول إلياس مونتييل بعد تسديدة قوية ارتطمت في روديجير وتغيرت اتجاهها.
ق 70: جووووووووووول فيديريكو فالفيردي بعد تمريرة رائعة من براهيم دياز.
سيطرة متبادلة بين الفريقين.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 43: جووووووووووول أردا جولر بعد عرضية من ألكساندر أرنولد تجاه جونزالو جارسيا ثم مرر إلى جولر الذي سدد في المرمى مباشرة.
ق 42: تسديدة قوية من روندون خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا ببراعة.
ق 35: جوووووووووول بيلينجهام بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
ق 18: تصديان رائعان من تيبو كورتوا بعد تسديدة من روندون وارتدت إلى أجوستين بالافتشينو الذي سدد مرة أخرى لكن تصدى لها كورتوا مرة أخرى.
ق 7: راؤول أسينسيو يتلقى بطاقة حمراء بشكل مباشر بعد تدخله على روندون وهو اللاعب الأخير في الملعب.
ق 3: إهدار فرصة خطيرة بعد تسديدة من مهاجم باتشوكا
انطلاق المباراة