انتهت كأس العالم للأندية - ريال مدريد (3)-(1) باتشوكا.. فوز ألونسو الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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انتهت

ق 85: تصدي رائع من كورتوا بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

ق 80: جووووووووووول إلياس مونتييل بعد تسديدة قوية ارتطمت في روديجير وتغيرت اتجاهها.

ق 70: جووووووووووول فيديريكو فالفيردي بعد تمريرة رائعة من براهيم دياز.

سيطرة متبادلة بين الفريقين.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 43: جووووووووووول أردا جولر بعد عرضية من ألكساندر أرنولد تجاه جونزالو جارسيا ثم مرر إلى جولر الذي سدد في المرمى مباشرة.

ق 42: تسديدة قوية من روندون خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا ببراعة.

ق 35: جوووووووووول بيلينجهام بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 18: تصديان رائعان من تيبو كورتوا بعد تسديدة من روندون وارتدت إلى أجوستين بالافتشينو الذي سدد مرة أخرى لكن تصدى لها كورتوا مرة أخرى.

ق 7: راؤول أسينسيو يتلقى بطاقة حمراء بشكل مباشر بعد تدخله على روندون وهو اللاعب الأخير في الملعب.

ق 3: إهدار فرصة خطيرة بعد تسديدة من مهاجم باتشوكا

انطلاق المباراة