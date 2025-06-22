فوت ميركاتو: موناكو يتوصل لاتفاق لضم بوجبا

توصل نادي موناكو إلى اتفاق مع بول بوجبا لاعب يوفنتوس السابق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بول بوجبا النادي : لاعب حر موناكو

وأفاد موقع فوت ميركاتو توصل موناكو لاتفاق بالتعاقد مع بوجبا.

وستمتد مدة العقد لموسمين قادمين، ليعود بوجبا من جديد للملاعب بعد فترة كبيرة من الغياب.

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 31 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال لأندية عديدة أبرزها مانشستر سيتي وإنتر ميامي.