ألفاريز: علينا الحذر من بوتافوجو الذي حقق انتصارات مبهرة في كأس العالم للأندية

حذر الأرجنتيني خوليان ألفاريز لاعب أتليتكو مدريد فريقه من مباراة بوتافوجو بكأس العالم للأندية.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة بوتافوجو في إطار الجولة الثالثة من البطولة القارية.

وقال ألفاريز لوسائل الإعلام: "نتدرب ونستعد جيدًا للمباراة، نعلم أن علينا الفوز وتسجيل الأهداف، التأهل بأيدينا بدون النظر للنتائج الأخرى وهو شيء مميز".

وواصل "ما نحتاجه هو تسجيل الأهداف، لكي نكون حاسمين، نريد تقديم مباراة مثالية من أجل التأهل وألا نسمح لهم بالدخول في أجواء المباراة وتسجيل هدف في مرمانا".

وأردف "بوتافوجو فريق قوي علينا الحذر منه، لقد حققوا مكاسب مبهرة في هذه البطولة، لذلك لن تكون المباراة سهلة، فالجميع يريد التأهل".

واختتم حديثه "بوتافوجو يدافع بشراسة كبيرة، لذلك يجب علينا أن نكون حاسمين على المرمي ونستغل أنصاف الفرص، ونعد الجماهير أننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل".

وشارك خوليان ألفاريز مع أتليتكو مدريد هذه الموسم في 56 مباراة، تمكن من تسجيل 29 هدفا، وصناعة 7 أهداف.

ويقع أتليتكو مدريد في المجموعة الثانية التي تضم كل من: باريس سان جيرمان، وبوتافوجو، وسياتل ساوندرز.