ألفاريز: علينا الحذر من بوتافوجو الذي حقق انتصارات مبهرة في كأس العالم للأندية

الأحد، 22 يونيو 2025 - 21:22

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد

حذر الأرجنتيني خوليان ألفاريز لاعب أتليتكو مدريد فريقه من مباراة بوتافوجو بكأس العالم للأندية.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة بوتافوجو في إطار الجولة الثالثة من البطولة القارية.

وقال ألفاريز لوسائل الإعلام: "نتدرب ونستعد جيدًا للمباراة، نعلم أن علينا الفوز وتسجيل الأهداف، التأهل بأيدينا بدون النظر للنتائج الأخرى وهو شيء مميز".

أخبار متعلقة:
تايمز: أتليتكو مدريد يضع ديني كبديل لصفقة روبرتسون الحكم بالسجن على 4 من مشجعي أتليتكو مدريد بسبب جرائم الكراهية والتهديد ضد فينيسيوس جونيور قائد بوتافوجو: مستعدون لمواجهة أتليتكو مدريد وسان جيرمان.. ونسعى لتحقيق اللقب رومانو: أتليتكو مدريد يضع روبيرستون على رأس أولوياته

وواصل "ما نحتاجه هو تسجيل الأهداف، لكي نكون حاسمين، نريد تقديم مباراة مثالية من أجل التأهل وألا نسمح لهم بالدخول في أجواء المباراة وتسجيل هدف في مرمانا".

وأردف "بوتافوجو فريق قوي علينا الحذر منه، لقد حققوا مكاسب مبهرة في هذه البطولة، لذلك لن تكون المباراة سهلة، فالجميع يريد التأهل".

واختتم حديثه "بوتافوجو يدافع بشراسة كبيرة، لذلك يجب علينا أن نكون حاسمين على المرمي ونستغل أنصاف الفرص، ونعد الجماهير أننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل".

وشارك خوليان ألفاريز مع أتليتكو مدريد هذه الموسم في 56 مباراة، تمكن من تسجيل 29 هدفا، وصناعة 7 أهداف.

ويقع أتليتكو مدريد في المجموعة الثانية التي تضم كل من: باريس سان جيرمان، وبوتافوجو، وسياتل ساوندرز.

خوليان ألفاريز كأس العالم للأندية بوتافوجو أتليتكو مدريد
نرشح لكم
مؤتمر ريبيرو: الأهلي سيظهر بشكل مختلف أمام بورتو.. ويجب التأكد من عدم تكرار الأخطاء مباشر كأس العالم للأندية - ريال مدريد (3)-(0) باتشوكا.. جوووووووول فالفيردي ضربة لورش لا تكفي.. يوفنتوس يحسم تأهله برباعية في مرمى الوداد ستونز: متحمس لمواجهة العين لحسم التأهل في كأس العالم للأندية تشكيل ريال مدريد – تغيير وحيد بتواجد جولر ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية أوجوجو: ظهير بورتو لم يتدرب قبل مواجهة الأهلي ولكن.. والغائب الوحيد الـ450 دوليا.. تقرير: مباراة الأهلي خاصة لـ بورتو في تاريخه لاعب بورتو: سنعض على شفاهنا أمام الأهلي.. ونريد الفوز في العيد
أخر الأخبار
مؤتمر ريبيرو: الأهلي سيظهر بشكل مختلف أمام بورتو.. ويجب التأكد من عدم تكرار الأخطاء 43 دقيقة | كأس العالم للأندية
سبورت: جوان جارسيا يتلقى تهديدات بعد انتقاله لـ برشلونة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العالم للأندية - ريال مدريد (3)-(0) باتشوكا.. جوووووووول فالفيردي ساعة | كأس العالم للأندية
فوت ميركاتو: موناكو يتوصل لاتفاق لضم بوجبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ألفاريز: علينا الحذر من بوتافوجو الذي حقق انتصارات مبهرة في كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ضربة لورش لا تكفي.. يوفنتوس يحسم تأهله برباعية في مرمى الوداد 2 ساعة | كأس العالم للأندية
دوري NBA – صفقة قوية أولى.. كيفين دورانت إلى هيوستن روكيتس 2 ساعة | كرة السلة الأمريكية
الزمالك يعلن التعاقد مع نايكي لتوريد الملابس الرياضية لكافة الفرق في النادي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب 4 نقل مبابي إلى المستشفى
/articles/507777/ألفاريز-علينا-الحذر-من-بوتافوجو-الذي-حقق-انتصارات-مبهرة-في-كأس-العالم-للأندية