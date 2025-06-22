ضربة لورش لا تكفي.. يوفنتوس يحسم تأهله برباعية في مرمى الوداد

تغلب يوفنتوس الإيطالي على الوداد المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العالم للأندية.

البداية أتت مبكرة من هدف عكسي لعبد المنعم بوطويل، حيث مرر خيفرين تورام بالكعب ليسدد كينان ييلديز الكرة التي اصطدمت بقدم بوطويل وسكنت الشباك في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 16 سجل كينان ييلديز الهدف الثاني بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.

وقلص ثيمبينكوسي لورش الفارق في الدقيقة 25 بتسديدة فوق حارس المرمى بعد تمريرة من نور الدين أمرابط.

وفي الدقيقة 35 كاد جييرمي فيريرا يتعادل برأسية مرت فوق العارضة.

واستمرت محاولات الوداد برأسية أخرى من بارت مايرز، ولكن فوق العارضة من جديد.

مع انطلاق الشوط الثاني شارك عمر السومة بقميص الوداد للمرة الأولى، حيث أتى رفقة سليمان مواليمو بدلا من صامويل أوبينج وبارت مايرز.

على الجانب الآخر حل تيون كوبماينر بدلا من ويستون ماكيني.

وفي الدقيقة 57 سدد أندريا كامبياسو كرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وسدد راندال كولو مواني في الدقيقة 62 ولكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 68 سدد لورش بجوار القائم.

وسجل يوفي الهدف الثالث بواسطة كينان يلديز بعد تمريرة من كولو مواني، ليراوغ ثم يسدد في الدقيقة 69.

وحاول لورش مجددا في الدقيقة 72 بكرة مرت فوق العارضة.

وأتى مانويل لوكاتيلي ونيكولاس جونزاليس ودوسان فلاهوفيتش بدلا من ألبرتو كوستا وفرانشيسكو كونسيساو وراندال كولو مواني في الدقيقة 73.

على الجانب الآخر حل جمال حركاس وكاسيوس مايلولا بدلا من وعبد المنعم بوطويل وأسامة الزمراوي في الدقيقة 78.

وأتى فيديريكو جاتي بدلا من كينان ييلديز في الدقيقة 84.

ثم حل ستيفان عزيز كي بدلا من فهد موفي في الدقيقة 87.

وسدد سليمان مواليمو ولكن ميكيلي دي جريجوريو تصدى للكرة في الدقيقة 91.

وبسبب مخالفة من جييرمي فيريرا، تحصل يوفنتوس على ركلة جزاء سجل منها دوسان فلاهوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 94.

بذلك يحسم يوفنتوس تاهله إلى دور الـ 16، بالفوز الثاني بعد التغلب على العين الإماراتي 5-0.

الوداد بلا نقاط في المركز الأخير بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي 2-0 في الجولة الأولى.

video:1