دوري NBA – صفقة قوية أولى.. كيفين دورانت إلى هيوستن روكيتس

الأحد، 22 يونيو 2025 - 21:09

كتب : FilGoal

كيفين دورانت

أتم فريق فينيكس صنز نقل لاعبه كيفين دورانت إلى هيوستن روكيتس في أولى صفقات دوري كرة السلة الأمريكي الكبيرة قبل الموسم المقبل.

وانتقل دورانت الذي يعتبر أحد أهم نجوم دوري NBA في آخر 15 سنة إلى هيوستن روكيتس، مقابل انتقال كل من جايلن جرين وديلون بروكس، بالإضافة إلى بطاقة درافت رقم 10 في الموسم المقبل، و5 بطاقات أخرى.

وبذلك تنتهي حقبة الثلاثي كيفين دورانت وديفن بوكر وبراديل بيل في فينيكس صنز، وهي الثلاثية التي لم تنجح في جلب اللقب للفريق.

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دورانت الفائز بـ4 ميداليات ذهبية في الأولمبياد مع منتخب الولايات المتحدة لا يزال يبحث عن تحقيق اللقب بعد رحيله عن جولدن ستيت واريورز.

لتكون الفرق التي لعب لها كيفين دورانت حتى الآن في NBA هي:

أوكلاهوما سيتي ثاندرز

جولدن ستيت وارويزر

بروكلين نيتس

فينيكس صنز

هيوستن روكيتس

كيفين دورانت فينيكس صنز NBA
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