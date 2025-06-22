ستونز: متحمس لمواجهة العين لحسم التأهل في كأس العالم للأندية

الأحد، 22 يونيو 2025 - 20:54

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليفربول - هدف جون ستونز

يستهدف جون ستونز لاعب مانشستر سيتي حسم التأهل من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة العين الإماراتي، في إطار الجولة الثانية من كأس العالم للأندية البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ستونز لوسائل الإعلام: "أريد البقاء في مانشستر سيتي، أنا سعيد هنا، وأريد مساعدة الفريق ولا أهتم بالشائعات التي تتحدث عني، وأبحث فقط عن إسكات كل المنتقدين".

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وواصل "واجهت فترات سيطر علي الشك، كنت أقول لنفسي لماذا يحدث لي هذا؟ حين تعطي كل ما لديك وتكرس حياتك لكرة القدم، فتجد نفسك في نفق مظلم بلا نهاية واضحة، السؤال يكون هل تستسلم أم تواصل القتال".

وأردف "لقد عدت بكامل لياقتي والأن أنا مستعد ومتحمس للمشاركة في المباراة منذ البداية، والأمور الآن تسير في الطريق الصحيح، أنا متحمس جدًا".

وأنهى حديثه "لدينا مباراة مهمة لحسم التأهل، نتطلع للحصول على صدارة المجموعة وليس التأهل فقط، لكن يجب علينا الحذر والسير خطوة بخطوة وستكون الأمور على ما يرام".

وشارك جون ستونز مع مانشستر سيتي هذا الموسم في 20 مباراة، تمكن من تسجيل 3 أهداف، وصناعة هدفين.

ويقع فريق مانشستر سيتي في المجموعة السابعة التي تضم كل من: يوفينتوس، والوداد، والعين.

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