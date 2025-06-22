تشكيل ريال مدريد – تغيير وحيد بتواجد جولر ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية

الأحد، 22 يونيو 2025 - 20:43

كتب : FilGoal

أردا جولر - ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي أمام منافسه باتشوكا المكسيكي.

ويواجه ريال مدريد خصمه باتشوكا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وأجرى المدرب الإسباني تغييرا وحيدا في التشكيل عن المباراة الماضية ضد الهلال السعودي بتواجد أردا جولر بشكل أساسي بدلا من رودريجو.

أخبار متعلقة:
آس: سيغيب 3 شهور.. ريال مدريد يخطط لخضوع بيلينجهام لجراحة في الكتف جولر: قد أفكر في الرحيل عن ريال مدريد إذا لم ألعب.. وأشعر بالارتياح مع ألونسو كورتوا: لم أقصد انتقاد أنشيلوتي.. وأتمنى الاعتزال في ريال مدريد ماركا: ريال مدريد يتفق مع فينيسيوس على تجديد عقده.. وموعد الإعلان

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – راؤول أسينسيو – دان هاوسن – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – أردا جولر – فيديريكو فالفيردي

أمامهم: جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – جونزالو جارسيا

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة رفقة باتشوكا والهلال وريد بول سالزبورج.

ويحتل ريال مدريد في المركز الثاني بنقطة واحدة بالتساوي مع الهلال، بينما يتصدر سالزبورج بـ3 نقاط.

ويتذيل باتشوكا الترتيب دون نقاط.

أردا جولر ريال مدريد كأس العالم للأندية باتشوكا
نرشح لكم
مؤتمر ريبيرو: الأهلي سيظهر بشكل مختلف أمام بورتو.. ويجب التأكد من عدم تكرار الأخطاء مباشر كأس العالم للأندية - ريال مدريد (3)-(0) باتشوكا.. جوووووووول فالفيردي ألفاريز: علينا الحذر من بوتافوجو الذي حقق انتصارات مبهرة في كأس العالم للأندية ضربة لورش لا تكفي.. يوفنتوس يحسم تأهله برباعية في مرمى الوداد ستونز: متحمس لمواجهة العين لحسم التأهل في كأس العالم للأندية أوجوجو: ظهير بورتو لم يتدرب قبل مواجهة الأهلي ولكن.. والغائب الوحيد الـ450 دوليا.. تقرير: مباراة الأهلي خاصة لـ بورتو في تاريخه لاعب بورتو: سنعض على شفاهنا أمام الأهلي.. ونريد الفوز في العيد
أخر الأخبار
مؤتمر ريبيرو: الأهلي سيظهر بشكل مختلف أمام بورتو.. ويجب التأكد من عدم تكرار الأخطاء 42 دقيقة | كأس العالم للأندية
سبورت: جوان جارسيا يتلقى تهديدات بعد انتقاله لـ برشلونة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العالم للأندية - ريال مدريد (3)-(0) باتشوكا.. جوووووووول فالفيردي ساعة | كأس العالم للأندية
فوت ميركاتو: موناكو يتوصل لاتفاق لضم بوجبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ألفاريز: علينا الحذر من بوتافوجو الذي حقق انتصارات مبهرة في كأس العالم للأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
ضربة لورش لا تكفي.. يوفنتوس يحسم تأهله برباعية في مرمى الوداد 2 ساعة | كأس العالم للأندية
دوري NBA – صفقة قوية أولى.. كيفين دورانت إلى هيوستن روكيتس 2 ساعة | كرة السلة الأمريكية
الزمالك يعلن التعاقد مع نايكي لتوريد الملابس الرياضية لكافة الفرق في النادي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب 4 نقل مبابي إلى المستشفى
/articles/507772/تشكيل-ريال-مدريد-تغيير-وحيد-بتواجد-جولر-ضد-باتشوكا-في-كأس-العالم-للأندية