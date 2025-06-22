تشكيل ريال مدريد – تغيير وحيد بتواجد جولر ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي أمام منافسه باتشوكا المكسيكي.

ويواجه ريال مدريد خصمه باتشوكا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وأجرى المدرب الإسباني تغييرا وحيدا في التشكيل عن المباراة الماضية ضد الهلال السعودي بتواجد أردا جولر بشكل أساسي بدلا من رودريجو.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – راؤول أسينسيو – دان هاوسن – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – أردا جولر – فيديريكو فالفيردي

أمامهم: جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – جونزالو جارسيا

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة رفقة باتشوكا والهلال وريد بول سالزبورج.

ويحتل ريال مدريد في المركز الثاني بنقطة واحدة بالتساوي مع الهلال، بينما يتصدر سالزبورج بـ3 نقاط.

ويتذيل باتشوكا الترتيب دون نقاط.