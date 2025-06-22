الـ450 دوليا.. تقرير: مباراة الأهلي خاصة لـ بورتو في تاريخه

أوضح تقرير من صحيفة أوجوجو البرتغالية أن مباراة بورتو ضد الأهلي ستكون خاصة جدا.

ويلتقي الفريقان الثلاثاء على ملعب ميتلايف في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يلعب إنتر ميامي ضد بالميراس.

وأفادت صحيفة أوجوجو أن مباراة الأهلي ستكون خاصة جدا بالنسبة لبورتو كونها الـ450 في تاريخ النادي بمختلف البطولات.

وخاض بورتو المباراة الدولية الأولى له في تاريخه سنة 1956 ضد أتليتك بلباو.

وخلال الـ69 سنة، انتصر بورتو في 208 مباراة من الـ450 بنسبة 46%، وتعادل في 94 مباراة، وخسر 147 مرة. وسجل 671 هدفا وحقق 7 ألقاب قارية.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.

وتنص لوائح البطولة على أنه في حالة تعادل فريقين في نفس النقاط يتم اللجوء للآتي:

1 - المواجهات المباشرة

2 - فارق الأهداف

3 - الأهداف المسجلة

4 - اللعب النظيف (البطاقة الصفراء خصم نقطة - البطاقة الحمراء غير المباشرة "بطاقتين صفراوتين" 3 نقاط - بطاقة حمراء 4 نقاط - بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط)

5 - القرعة

ويلتقي متصدر تلك المجموعة الاولى أمام ثاني المجموعة الثانية، فيما يواجه ثاني المجموعة الأولى أمام متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16.

وتضم المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوتافوجو البرازيلي، وسياتل ساوندرز المكسيكي، وأتليتكو مدريد الإسباني.