لاعب بورتو: سنعض على شفاهنا أمام الأهلي.. ونريد الفوز في العيد

أبدى جونكالو بورجيس لاعب بورتو اعتقاده بصعوبة المباراة أمام الأهلي، وهي الأخيرة للفريقين في دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقال بورجيس في تصريحاته لـ DAZN: "نحن نعلم أنه فريق رائع، وفي كرة القدم هذه الأيام لا توجد مباريات سهلة ضد أي فريق".

وأضاف "إنه فريق توّج ببطولة الدوري المحلي ثلاث مرات متتالية، وخسر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي".

وأوضح "لذلك نتوقع مباراة معقدة وصعبة في الأساس، لكننا نركّز على ما يجب علينا فعله".

وأكمل "من الضروري أن ندخل المباراة ونحن (نعض على شفاهنا) كما نقول، من أجل الفوز".

وواصل "أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من الحسم في الثلث الأخير من الملعب، لأننا نصنع العديد من الفرص ونفشل في ترجمتها إلى أهداف".

واختتم "المباراة ستكون في الثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت البرتغال وفي ليلة عيد سان جواو (عيد شعبي)، لذلك هذا يضع علينا مسؤولية إضافية لأن تمثيل بورتو مسؤولية كبيرة في الأساس ولأن الناس مستيقظون يشاهدون، ولأننا نريد الفوز بالمباراة، ونريد أن نهدي الجماهير هذا الانتصار".

ويلتقي الفريقان الثلاثاء على ملعب ميتلايف في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يلعب إنتر ميامي ضد بالميراس.

وحصد الأهلي نقطة وحيدة من التعادل أمام إنتر ميامي سلبيا في مباراة الافتتاح قبل الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

وتصدر بالميراس المجموعة بـ4 نقاط متفوقا على إنتر ميامي صاحب الرصيد نفسه ولكن فارق الأهداف في صالح بطل البرازيل.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.

وتنص لوائح البطولة على أنه في حالة تعادل فريقين في نفس النقاط يتم اللجوء للآتي:

1 - المواجهات المباشرة

2 - فارق الأهداف

3 - الأهداف المسجلة

4 - اللعب النظيف (البطاقة الصفراء خصم نقطة - البطاقة الحمراء غير المباشرة "بطاقتين صفراوتين" 3 نقاط - بطاقة حمراء 4 نقاط - بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط)

5 - القرعة

ويلتقي متصدر تلك المجموعة الاولى أمام ثاني المجموعة الثانية، فيما يواجه ثاني المجموعة الأولى أمام متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16.

وتضم المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوتافوجو البرازيلي، وسياتل ساوندرز المكسيكي، وأتليتكو مدريد الإسباني.