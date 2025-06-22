وكيل أنتوني يكشف لـ في الجول حقيقة طلب اللاعب الرحيل إلى ريال بيتيس
الأحد، 22 يونيو 2025 - 19:55
كتب : عبد الرحمن شريف
كشف جونيور بيدروزو وكيل أعمال أنتوني لاعب مانشستر يونايتد حقيقة طلب اللاعب الرحيل إلى ريال بيتيس.
أنتوني ماثيوس
النادي : مانشستر يونايتد
وقال بيدروزو لـ FilGoal.com: "طلب اللاعب الرحيل إلى ريال بيتيس؟ كل ما يقال مجرد شائعات وأنتوني لم يقرر مستقبله بعد".
وينتهي عقد اللاعب مع ناديه مانشستر يونايتد صيف 2027.
وخرجت في الأيام الأخيرة الكثير من التقارير الإخبارية التي تشير إلى إمكانية عودة أنتوني لريال بيتيس مجددا بعد فترة الإعارة الأخيرة بطلب من مانويل بيليجريني المدير الفني لريال بيتيس.
وودع أنتوني ريال بيتيس بالدموع، بعدما تعرض للهزيمة أمام تشيلسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بأربعة أهداف مقابل هدف.
وشارك أنتوني مع ريال بيتيس في 26 مباراة، وتمكن من تسجيل 9 أهداف، وصناعة 5 أهداف آخرين.
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