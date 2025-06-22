فيلاش بواش: أود أن أهدي جماهير بورتو الفوز على الأهلي

الأحد، 22 يونيو 2025 - 19:52

كتب : FilGoal

أندري فيلاش بواش

شدد أندري فيلاش بواش رئيس نادي بورتو البرتغالي على أن مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية لم تكن سهلة مثلما يعتقد البعض.

ويلعب الأهلي ضد بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بواش في تصريحات خلال حفل عشاء مع فريقه بحضور وسائل الإعلام: "البطولة لم تكن سهلة علينا، لم نكن على قدر توقعات نادي بورتو لذلك أشعر معكم بالحزن على الهزيمة الأخيرة أمام إنتر ميامي ويجب أن نشعر بالحرج بسببها".

أخبار متعلقة:
مورا: الأهلي سيكون فريقا شرسا للغاية.. وعلينا نظهر بأفضل شكل للفوز فيجا: الأهلي خصم صعب التغلب عليه.. وريبيرو دربني من قبل وأعرف ثلاثي الفريق إلغاء مران بورتو الأخير قبل مواجهة الأهلي

وأضاف "لا تزال هناك فرصة أمامنا للتأهل، وهذا المسار لم أكن أرغب في اتباعه إطلاقا خلال كأس العالم للأندية وطموح وتوقعات نادي بورتو ليست كذلك".

وأكمل "أود أن أهديكم على الأقل الفوز على الأهلي، ثم العديد من الانتصارات الأخرى خلال الموسم المقبل".

ويحتل الأهلي المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة بالتساوي مع بورتو، بينما يمتلك كل من بالميراس وإنتر ميامي 4 نقاط.

وتعادل بورتو مع بالميراس سلبيا، وخسر من إنتر ميامي بهدفين لهدف.

بينما تعادل الأهلي مع إنتر ميامي سلبيا وخسر من بالميراس بثنائية دون رد.

الأهلي بورتو فيلاش بواش كأس العالم للأندية
نرشح لكم
ستونز: متحمس لمواجهة العين لحسم التأهل في كأس العالم للأندية تشكيل ريال مدريد – تغيير وحيد بتواجد جولر ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية أوجوجو: ظهير بورتو لم يتدرب قبل مواجهة الأهلي ولكن.. والغائب الوحيد الـ450 دوليا.. تقرير: مباراة الأهلي خاصة لـ بورتو في تاريخه لاعب بورتو: سنعض على شفاهنا أمام الأهلي.. ونريد الفوز في العيد ألبا: ميسي ما زال يدهش الجميع ويحسم المباريات مورا: الأهلي سيكون فريقا شرسا للغاية.. وعلينا الظهور بأفضل شكل للفوز فيجا: الأهلي خصم صعب التغلب عليه.. وريبيرو دربني من قبل وأعرف ثلاثي الفريق
أخر الأخبار
دوري NBA – صفقة قوية أولى.. كيفين دورانت إلى هيوستن روكيتس 2 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
الزمالك يعلن التعاقد مع نايكي لتوريد الملابس الرياضية لكافة فرقه 3 دقيقة | الدوري المصري
ستونز: متحمس لمواجهة العين لحسم التأهل في كأس العالم للأندية 17 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل ريال مدريد – تغيير وحيد بتواجد جولر ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية 28 دقيقة | كأس العالم للأندية
أوجوجو: ظهير بورتو لم يتدرب قبل مواجهة الأهلي ولكن.. والغائب الوحيد 54 دقيقة | كأس العالم للأندية
الـ450 دوليا.. تقرير: مباراة الأهلي خاصة لـ بورتو في تاريخه ساعة | كأس العالم للأندية
لاعب بورتو: سنعض على شفاهنا أمام الأهلي.. ونريد الفوز في العيد ساعة | كأس العالم للأندية
وكيل أنتوني يكشف لـ في الجول حقيقة طلب اللاعب الرحيل إلى ريال بيتيس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب 4 نقل مبابي إلى المستشفى
/articles/507767/فيلاش-بواش-أود-أن-أهدي-جماهير-بورتو-الفوز-على-الأهلي