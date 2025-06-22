فيلاش بواش: أود أن أهدي جماهير بورتو الفوز على الأهلي

شدد أندري فيلاش بواش رئيس نادي بورتو البرتغالي على أن مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية لم تكن سهلة مثلما يعتقد البعض.

ويلعب الأهلي ضد بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بواش في تصريحات خلال حفل عشاء مع فريقه بحضور وسائل الإعلام: "البطولة لم تكن سهلة علينا، لم نكن على قدر توقعات نادي بورتو لذلك أشعر معكم بالحزن على الهزيمة الأخيرة أمام إنتر ميامي ويجب أن نشعر بالحرج بسببها".

وأضاف "لا تزال هناك فرصة أمامنا للتأهل، وهذا المسار لم أكن أرغب في اتباعه إطلاقا خلال كأس العالم للأندية وطموح وتوقعات نادي بورتو ليست كذلك".

وأكمل "أود أن أهديكم على الأقل الفوز على الأهلي، ثم العديد من الانتصارات الأخرى خلال الموسم المقبل".

ويحتل الأهلي المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة بالتساوي مع بورتو، بينما يمتلك كل من بالميراس وإنتر ميامي 4 نقاط.

وتعادل بورتو مع بالميراس سلبيا، وخسر من إنتر ميامي بهدفين لهدف.

بينما تعادل الأهلي مع إنتر ميامي سلبيا وخسر من بالميراس بثنائية دون رد.