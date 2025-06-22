ألبا: ميسي ما زال يدهش الجميع ويحسم المباريات

مدح الإسباني جوردي ألبا لاعب إنتر ميامي الأمريكي، زميله في الفريق ليونيل ميسي لما يقدمه بالملاعب حتى الآن بهذا العمر.

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة بالميراس البرازيلي، وذلك في إطار الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية.

وقال ألبا في تصريحات لوسائل الإعلام: "قضيت وقتا طويلا مع ميسي، لكنه مازال يدهشني بما يقدمه في الملاعب وكل شئ يفاجئني بشكل أكبر بما يقدمه".

وأردف "ما زال ميسي يصنع الفارق، أفضل لاعب في التاريخ، ومن الرائع أن نواصل اللعب معه".

وأنهى حديثه "ميسي لاعب حاسم، في المباراة الأخيرة بحركة واحدة فقط أتى بالفوز باللقاء، وفي اللعب يقدم لك الكثير من المميز أن لدينا لاعب مثالي مثل ميسي".

وتمكن فريق إنتر ميامي من تحقيق انتصار على بورتو بالجولة الثانية من كأس العالم للأندية بهدفين مقابل هدف.

وتقدم بورتو أولًا بهدف عن طريق سامو أمورودين في الدقيقة 8، وتمكن تاليسكا سيجوفا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47، بينما سجل ليونيل ميسي هدف الانتصار في الدقيقة 54، ليحقق الفريق ثلاث نقاط ثمينة.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من: الأهلي، وبالميراس، وبورتو.