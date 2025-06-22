"الدفاع عن النادي هو التصرف باحترام".. أتليتك بيلباو ينتقد موقف جماهيره تجاه نيكو ويليامز

أعربت إدارة أتليتك بيلباو الإسباني في بيان رسمي، عن أسفها الشديد بسبب ما قام به جمهور النادي مع اللاعب نيكو ويليامز بسبب احتمالية إنتقالة لبرشلونة.

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وقامت الجماهير بحذف صورة نيكو ويليامز من ملعب سان ماميس معقل الفريق، واتهموه بالخيانة حتى أن بقى مع الفريق ولم يرحل هذا الصيف.

وجاء البيان كالتالي:

الدفاع عن أتليتك بيلباو هو أن تتصرف باحترام، كرامة بيلباو تكمن في شعبه، وفي احترامه، والتزامه بقيمه ومبادئه.

كرامة أي نادي هي من الأشخاص الذين يشكلونه، وتقاس بقدرتهم على التصرف بما يتماشى مع قيمهم، دون الوقوع في الاستفزازات، ودائمًا برؤوس مرفوعة الاحترام هو أحد الركائز الأساسية لنادي أتليتك بيلباو.

الصيف بدأ للتو، ومن الطبيعي أن يجد الجميع منشورات حول نيكو ويليامز، اللاعب مرتبط بعقد مع الفريق حتى عام 2027، فمن الطبيعي أن تنتشر بكثرة الأخبار على وسائل التواصل الإجتماعي، لكن ويليامز واحد منا نشأ معنا، ومحبوب في غرفة الملابس ويحظى بدعم جماهيره.

سيدافع النادي عن مصالحه بعزم وقوة، أتليتك هو أكثر من مجرد مجموعة من الأفراد، إنه عائلة ومجموعة متحدة برؤية خاصة في فهم كرة القدم.

ويعمل برشلونة على التعاقد مع نيكو ويليامز، وذلك بدفع قيمة الشرط الجزائي للاعب الإسباني، حيث يطمح بالمشاركة مع الفريق الكتالوني.

وشارك نيكو مع بيلباو هذا الموسم في 45 مباراة، تمكن من تسجيل 11 هدفًا، وصناعة 7 أهداف.