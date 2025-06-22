فيجا: الأهلي خصم صعب التغلب عليه.. وريبيرو دربني من قبل وأعرف ثلاثي الفريق

شدد جابري فيجا لاعب بورتو على أن الأهلي خصم صعب التغلب عليه كما أوضح أنه تدرب تحت قيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني للأحمر ويعرف ثلاثي الفريق.

ويلتقي الفريقان الثلاثاء على ملعب ميتلايف في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يلعب إنتر ميامي ضد بالميراس.

وقال اللاعب الإسباني عبر DAZN: "الأهلي خصم صعب جدا التغلب عليه، فريق متكامل ولديه سجل حافل يتضمن ألقابا في مصر ودوري أبطال إفريقيا".

لا أعتقد أنها ستكون مباراة سهلة على الإطلاق، أعرف الأهلي جيدا، فقد دربني خوسيه ريبيرو عندما كنت في الثامنة من عمري وأعلم أسلوب لعبه الممتاز".

وأضاف "كنت ألعب في السعودية وأعرف الأهلي، نحترمه كثيرا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "أعرف تريزيجيه وزيزو وإمام عاشور وشاهدت الأهلي في كأس العالم للأندية العام الماضي، ستكون مباراة صعبة، لكن هدفنا الفوز".

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.

وتنص لوائح البطولة على أنه في حالة تعادل فريقين في نفس النقاط يتم اللجوء للآتي:

1 - المواجهات المباشرة

2 - فارق الأهداف

3 - الأهداف المسجلة

4 - اللعب النظيف (البطاقة الصفراء خصم نقطة - البطاقة الحمراء غير المباشرة "بطاقتين صفراوتين" 3 نقاط - بطاقة حمراء 4 نقاط - بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط)

5 - القرعة

ويلتقي متصدر تلك المجموعة الاولى أمام ثاني المجموعة الثانية، فيما يواجه ثاني المجموعة الأولى أمام متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16.

وتضم المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوتافوجو البرازيلي، وسياتل ساوندرز المكسيكي، وأتليتكو مدريد الإسباني.