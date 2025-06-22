لاعب بورتو: نتوقع مباراة صعبة ضد الأهلي.. ونريد تقديم الأفضل

الأحد، 22 يونيو 2025 - 18:55

كتب : FilGoal

فاسكو سوزا لاعب بورتو

شدد فاسكو سوزا لاعب بورتو على صعوبة مباراة فريقه ضد الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سوزا عبر موقع ناديه: "أريد من الجماهير أن تتوقع منا الأفضل أمام الأهلي، ونريد أن نظهر ذلك بقوة كبيرة في المباراة".

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وأضاف "لا توجد مباريات سهلة، نتوقع مباراة تنافسية للغاية ضد الأهلي تشبه ما شاهدناه في كأس العالم للأندية حتى الآن".

وواصل "رأينا العديد من المفاجآت في البطولة ونتوقع أن تكون مواجهة صعبة للغاية تتطلب منا اللعب بثقة كبيرة".

وأتم تصريحاته "أركز على المباراة وأريد الاستفادة منها على أكمل وجه، وإذا منحني المدرب فرصة سأبذل قصارى جهدي كالمعتاد".

ويحتل الأهلي المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة بالتساوي مع بورتو، بينما يمتلك كل من بالميراس وإنتر ميامي 4 نقاط.

وتعادل بورتو مع بالميراس سلبيا، وخسر من إنتر ميامي بهدفين لهدف.

بينما تعادل الأهلي مع إنتر ميامي سلبيا وخسر من بالميراس بثنائية دون رد.

بورتو الأهلي كأس العالم للأندية
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