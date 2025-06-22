انتهت في كأس العالم للأندية - يوفنتوس (4)-(1) الوداد
الأحد، 22 يونيو 2025 - 18:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس الإيطالي ضد الوداد المغربي في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم للأندية.
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ق 94 دوسان فلاهوفيتش يسجل الرابع من ركلة جزاء
ق 93 جييرمي فيريرا يرتكب مخالفة.. وركلة جزاء
ق 92 محمد مفيد يحاول برأسية من ركنية ولكن الحارس يتصدى مجددا
ق 91 سليمان مواليمو يسدد ولكن ميكيلي دي جريجوريو يتصدى
ق 87 ستيفان عزيز كي بدلا من فهد موفي
ق 85 كاسيوس مايلولا يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 84 فيديريكو جاتي بدلا من كينان ييلديز
ق 78 جمال حركاس وكاسيوس مايلولا بدلا من وعبد المنعم بوطويل وأسامة الزمراوي
ق 73 مانويل لوكاتيلي ونيكولاس جونزاليس ودوسان فلاهوفيتش بدلا من ألبرتو كوستا وفرانشيسكو كونسيساو وراندال كولو مواني
ق 72 لورش يسدد مجددا ولكن فوق العارضة
ق 69 هدف كينان يلديز بعد تمريرة من كولو مواني وضعته في موقف واحد على واحد مع مدافع الوداد الذي راوغه ثم سدد في المرمى.
ق 68 لورش يسدد ولكن بجوار القائم
ق 62 راندال كولو مواني يسدد ولكن بجوار القائم
ق 57 أندريا كامبياسو يسدد ولكن في القائم الأيسر
ق 46 تيون كوبماينر بدلا من ويستون ماكيني
ق 46 عمر السومة وسليمان مواليمو بدلا من صامويل أوبينج وبارت مايرز
استراحة
ق 45+4 ألبرتو كوستا يحاول التسديد ولكن بجوار القائم
ق 40 بارت مايرز يسدد بالرأس بعد ركلة حرة وصلته.. ولكن فوق العارضة من جديد
ق 35 لورش يرسل عرضية وجييرمي فيريرا يسدد رأسية فوق العارضة
ق 25 جووووول لورش يسجل فوق الحارس بعد تمريرة من نور الدين أمرابط
ق 16 هدف رائع من كينان ييلديز.. تسديدة رائعة من خارج المنطقة
ق 6 هدف أول في المباراة.. خيفرين تورام يمرر بالكعب وكينان ييلديز يسدد والكرة تصطدم بقدم عبد المنعم بوطويل وتسكن الشباك
بداية المباراة