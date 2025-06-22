رومانو: باير ليفركوزن يتوصل لاتفاق مع ليفربول لضم كوانساه.. وشرط "التحكم"

توصل نادي باير ليفركوزن إلى اتفاق مع نظيره ليفربول للتعاقد مع جاريل كوانساه لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن الاتفاق تم مقابل 30 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمكافآت.

وأفاد رومانو أن ليفربول اشترط وضع بند أحقية إعادة شراء المدافع الإنجليزي للتحكم والسيطرة على مستقبل اللاعب.

وشدد رومانو أن عقد كوانساه سيمتد مع باير ليفركوزن حتى 2030.

وأقيمت صفقتين بين باير ليفركوزن وليفربول خلال الانتقالات الصيفية، إذ باع ليفركوزن فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج.

وكان ليفربول قد تعاقد مع فيرتز في الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأصبح الألماني الشاب أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بمقابل 125 مليون يورو متفوقا على الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الذي انضم لتشيلسي مقابل 121 مليون يورو.

وبات فيرتز ثاني صفقات الريدز الصيفية بعد زميله الهولندي جيريمي فريمبونج القادم من نفس الفريق.

سيتقاضى فيرتز ما بين 20 و22 مليون يورو كراتب سنوي شامل الإضافات، وسيذهب 10% منها إلى والديه، اللذين أبرما أكبر صفقة في تاريخ الدوري الألماني بمفردهما، دون وكيل أو وسيط خارجي، والذي كان سيحصل على نسبة من العمولة.