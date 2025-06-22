التشكيل - السومة على دكة الوداد.. ويوفنتوس بلا تعديلات

أعلن إيجور تودور المدير الفني لفريق يوفنتوس عن تشكيله لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم للأندية.

وحافظ يوفنتوس على نفس التشكيل الذي خاض به المباراة الأولى أمام العين الإماراتي.

وجاء تشكيل البيانكونيري كالتالي:

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو

خط الدفاع: بيير كاولولو - نيكولو سافونا - لويد كيلي

خط الوسط: ألبرتو كوستا - ويستون ماكيني - خيفرين تورام - أندريا كامبياسو

خط الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو - راندال كولو مواني - كينان ييلديز

فيما أجرى الوداد تعديلا وحيدا على التشكيل الذي خاض به مواجهة مانشستر سيتي الأولى في المجموعات.

ويشارك صامويل أوبينج بدلا من كاسيوس مايلولا في الخط الأمامي.

ويتواجد السوري عمر السومة على مقاعد البدلاء للمرة الأولى بعد الإعلان عن ضمه والتحاقه بالفريق بعد حل أزمة التأشيرة.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: جييرمي فيريرا - عبد المنعم بوطويل - بارت مايرس

خط الوسط: فهد موفي - أسامة الزمراوي - المهدي مبارك - محمد مفيد

خط الهجوم: نور الدين أمرابط - صامويل أوبينج - ثيمبينكوسي لورش

وخسر الوداد أمام مانشستر سيتي 2-0 في الجولة الأولى.

بينما سحق يوفنتوس منافسه العين الإماراتي بخمسة أهداف دون رد.