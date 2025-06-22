ديكو يحسم مستقبل تشيزني في برشلونة

الأحد، 22 يونيو 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

فويتشيك تشيزني

حسم ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة مستقبل فويتشيك تشيزني حارس مرمى الفريق.

وينتهي عقد حارس المرمى البولندي مع برشلونة بنهاية الشهر الجاري.

وقال ديكو عبر شبكة LA Vanguardia: "تشيزني سيجدد عقده وسيبقى معنا".

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وحسب التقارير الصحفية فإن تشيزني سيجدد عقده مع النادي الكتالوني حتى 2027.

واعتزل تشيزني صاحب الـ35 عاما في أغسطس 2024 بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، لكنه قرر العودة إلى الملاعب بعد عرض برشلونة إثر إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، ليبدأ في المشاركة أساسيا بدءًا من شهر يناير الماضي.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه وذلك بالفوز على إسبانيول 2-0 في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وكان برشلونة تعاقد مع جوان جارسيا قادما من إسبانيول بعد تفعيل الشرط الجزائي البالغ 25 مليون يورو.

ويتواجد في الفريق حاليا 3 حراس مرمى، وأفادت التقارير الصحفية في وقت سابق، فإن برشلونة يريد مغادرة مارك أندري تير شتيجن قائد الفريق.

وتحدث ديكو بشأن مستقبل ديكو قائلا: "ليس علي أن أتحدث مع تير شتيجن، واجبي هو تقديم أفضل فريق ممكن للمدرب".

وواصل "الحديث مع تير شتيجن ليس مسؤوليتي بالإضافة إلى أنه لا يوجد عقد يقول إنك ستلعب، ومن هنا سيكون على المدرب اتخاذ القرار ولكل لاعب طموحه".

وتابع "لقد قررنا التعاقد مع حارس مرمى صغير وهذا يعني أنه قد يلعب غدا أو يكون على دكة البدلاء أو يلعب بعد موسم أو موسمين، لدينا توقعات كبيرة باتجاه جوان وكل لاعب يأتي هنا يبدأ من البداية ولا يوجد لاعب له أفضلية عن الباقين".

وأتم "أنا أحترم تير شتيجن ولكن مع جوان جارسيا كان يجب علينا اتخاذ قرار من أجل الحاضر والمستقبل وسيكون على المدرب أن يقرر، عندما يقرر لاعب الرحيل يكون الوضع معقد جدا ويمكنك إيقاف ذلك ولكن لا توجد مشكلة حو ذلك الأمر حاليا".

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