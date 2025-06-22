مدير شؤون اللاعبين في الزمالك ينتقل إلى الاتفاق السعودي

أتم نادي الاتفاق السعودي ضم أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين السابق في نادي الزمالك لشغل المنصب ذاته في النادي السعودي.

وأعلن احمد إبراهيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن انتقاله إلى نادي الاتفاق السعودي لشغل منصب منسق تطوير الأعمال .

تأتي هذه الخطوة بعد فترة عمل تتجاوز 8 سنوات قضاها أحمد إبراهيم في نادي الزمالك بالفريق الأول لكرة القدم، وساهم في العديد من الإنجازات والنجاحات في الشق القانوني والقضايا الدولية والمحلية وانتقالات وقيد اللاعبين.

ويتمتع أحمد إبراهيم بخبرة واسعة في إدارة شؤون اللاعبين وملفات القضايا الدولية في فيفا، مما يجعله إضافة قيمة لنادي الاتفاق السعودي.

يذكر أن أحمد إبراهيم حصل مؤخرا على دبلومة القانون والتقاضي في كرة القدم من فيفا، مما يعزز من كفاءته وقدرته على التعامل مع القضايا القانونية المعقدة في مجال كرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة من نادي الاتفاق السعودي لتعزيز قدراته الإدارية والتنفيذية، والاستفادة من خبرات أحمد إبراهيم في تطوير الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنادي.