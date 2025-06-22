آس: سيغيب 3 شهور.. ريال مدريد يخطط لخضوع بيلينجهام لجراحة في الكتف
الأحد، 22 يونيو 2025 - 17:32
كتب : FilGoal
يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في علاج لاعبه جود بيلينجهام من إصابة الكتف التي يعاني منها منذ فترة وتؤثر على مستواه في الملعب.
جود بيلينجهام
النادي : ريال مدريد
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد يخطط لخضوع النجم الإنجليزي الشاب لجراحة عاجلة في الكتف عقب نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.
وبالتالي سيغيب اللاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر عقب خضوعه للجراحة.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة باتشوكا المكسيكي مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.
وكان ريال مدريد تعادل في الجولة الأولى مع الهلال السعودي بهدف لكل فريق.
وانضم بيلينجهام لصفوف ريال مدريد قبل موسمين قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.
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