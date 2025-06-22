آس: سيغيب 3 شهور.. ريال مدريد يخطط لخضوع بيلينجهام لجراحة في الكتف

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في علاج لاعبه جود بيلينجهام من إصابة الكتف التي يعاني منها منذ فترة وتؤثر على مستواه في الملعب.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد يخطط لخضوع النجم الإنجليزي الشاب لجراحة عاجلة في الكتف عقب نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وبالتالي سيغيب اللاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر عقب خضوعه للجراحة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باتشوكا المكسيكي مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وكان ريال مدريد تعادل في الجولة الأولى مع الهلال السعودي بهدف لكل فريق.

وانضم بيلينجهام لصفوف ريال مدريد قبل موسمين قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.