جمال موسيالا جاهز لمواجهة بنفيكا

استعاد بايرن ميونيخ خدمات لاعبه جمال موسيالا الذي أصيب خلال لقاء بوكا جونيورز في كأس العالم للأندية.

ويستعد بايرن لملاقاة بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء في ختام مرحلة المجموعات من البطولة.

وشارك الدولي الألماني في تدريبات بايرن يوم الأحد بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.

وأصيب موسيالا الذي دخل كبديل في لقاء بوكا جونيورز ليضطر للخروج قبل دقائق من نهاية اللقاء.

وحامت الشكوك حول قدرة النجم الشاب على المشاركة ضد بنفيكا، لكن مشاركته في تدريب الأحد فتحت الباب أمام ظهوره ضد الفريق البرتغالي.

الفوز على الفريق الأرجنتيني رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 6 نقاط ليحسم تأهله رسميا إلى دور الـ 16.

إذ سحق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الجولة الأولى بنتيجة 10-0.