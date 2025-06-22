نفس الحماية القانونية لرجال الشرطة.. إجراء جديد للحد من العنف ضد الحكام في إيطاليا

الأحد، 22 يونيو 2025 - 16:37

كتب : FilGoal

دانييلي أورساتو

كشف أندريا أبودي وزير الرياضة الإيطالي عن إجراءات جديدة للحد من العنف ضد الحكام في إيطاليا.

وقررت الوزارة حصول الحكام على نفس الحماية القانونية التي يحصل عليها رجال الشرطة.

وقال أبودي في تصريحات نقلتها شبكة بي إن سبورتس: "الحكام في إيطاليا سيحصلون على نفس درجة الحماية القانونية لرجال الشرطة والمسؤولين العموميين للحد من تزايد حالات الاعتداء عليهم في الرياضات المختلفة وعلى رأسها كرة القدم".

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وسيشمل التعديل قانون عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن على أي أعمال عنف ضد الحكام بما في ذلك الدفع أو الضرب أو التهديد.

ويجري هذا الإجراء بعد أشهر من المناقشات بين الحكومة ورابطة الحكام الإيطاليين لكرة القدم.

وكان نابولي قد توج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي للمرة الرابعة في تاريخه.

الدوري الإيطالي
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