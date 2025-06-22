بيلد: لويس دياز على رادار بايرن

الأحد، 22 يونيو 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

ذكرت جريدة بيلد أن لويس دياز جناح ليفربول يتواجد على رادار بايرن ميونيخ من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن بايرن ميونيج يجري محادثات بشأن التعاقد مع لويس دياز.

ولفت التقرير إلى أن النادي البافاري يضع كودي جاكبو جناح ليفربول ضمن قائمة اللاعبين المهتم بضمهم.

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قبل أيام، أوضحت صحيفة كيكر أن إدارة بايرن ميونيخ تحركت لضم جناح أيسر، وبدأت التفاوض مع كودي جاكبو جناح ليفربول ورافاييل لياو جناح ميلان.

وذكر التقرير أن ماكس إيبرل مدير بايرن يجري محادثات مع ممثلي كل من جاكبو ولياو.

وذلك قبل بدء المفاوضات مع ليفربول أو ميلان.

وأضاف التقرير أن ضم أحدهما سيكلف النادي البافاري أكثر من 70 مليون يورو.

ولذلك من المرجح أن يحتاج بايرن إلى بيع أحد لاعبيه قبل إتمام صفقة جديدة في هذا المركز، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن ميلان قد يطلب أكثر من 100 مليون يورو مقابل التخلي عن المهاجم البرتغالي.

ويُعد جواو بالينيا لاعب وسط بايرن أحد المرشحين المحتملين للبيع، بعدما أكد اللاعب الذي يرتبط بعقد حتى عام 2028 أنه سيتحدث مع مسؤولي النادي قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ومن بين المغادرين المحتملين الآخرين رافائيل جيريرو وساشا بوي وبريان زاراجوزا وكينجسلي كومان.

لويس دياز ليفربول بايرن ميونيخ
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