إيكو: ليفربول مهتم بضم مدافع كريستال بالاس

يهتم ليفربول بضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة ليفربول إيكو.

ويسعى ليفربول لتعويض الرحيل المحتمل لجاريل كوانساه إلى باير ليفركوزن، الذي اقترب بشدة، وفقا لتقارير عديدة.

وأوضح التقرير أن ليفربول يحاول ضم جويهي في ظل بقاء موسم واحد في عقده مع بالاس.

وأضاف التقرير أن السعر الذي سيحدده كريستال بالاس هو الذي سيجعل ليفربول يُقرر بين التعاقد معه في هذا الصيف أو التعاقد معه مجانا الصيف القادم عندما ينتهي عقده.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.

ولفت التقرير إلى أن الاحتمالات الضئيلة لتمديد عقده مع بالاس، سيترك النادي أمام خيارين، إما بيعه الآن بسعر أقل، أو خسارته مجانًا في عام 2026.

ويقترب بالاس من إبرام صفقة ضم عثمان ديوماندي مدافع سبورتنج لشبونة البالغ من العمر 21 عامًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، لتعويض الرحيل المحتمل لجويهي.