إيكو: ليفربول مهتم بضم مدافع كريستال بالاس

الأحد، 22 يونيو 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

مارك جويهي - إنجلترا

يهتم ليفربول بضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة ليفربول إيكو.

ويسعى ليفربول لتعويض الرحيل المحتمل لجاريل كوانساه إلى باير ليفركوزن، الذي اقترب بشدة، وفقا لتقارير عديدة.

وأوضح التقرير أن ليفربول يحاول ضم جويهي في ظل بقاء موسم واحد في عقده مع بالاس.

أخبار متعلقة:
ليكيب: بايرن ميونيخ استفسر عن إمكانية ضم باركولا ليكيب: بايرن يحاول إفساد صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة في الساعات الأخيرة كلوب يتحدث عن صفقة انتقال فيرتز إلى ليفربول وكيله: تولوز ولانس يطلبان سعود عبد الحميد بشكل رسمي

وأضاف التقرير أن السعر الذي سيحدده كريستال بالاس هو الذي سيجعل ليفربول يُقرر بين التعاقد معه في هذا الصيف أو التعاقد معه مجانا الصيف القادم عندما ينتهي عقده.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.

ولفت التقرير إلى أن الاحتمالات الضئيلة لتمديد عقده مع بالاس، سيترك النادي أمام خيارين، إما بيعه الآن بسعر أقل، أو خسارته مجانًا في عام 2026.

ويقترب بالاس من إبرام صفقة ضم عثمان ديوماندي مدافع سبورتنج لشبونة البالغ من العمر 21 عامًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، لتعويض الرحيل المحتمل لجويهي.

مارك جويهي كريستال بالاس ليفربول
نرشح لكم
بن جاكوبس: برشلونة يستعد للتفاوض مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع راشفورد خبر في الجول - يتبقى موافقة الكوكي.. المصري يتمم اتفاقه مع الجزائري منذر طمين لوجانو السويسري يعلن ضم أحمد قندوسي لمدة 3 مواسم أثليتك: أرسنال يتحرك لضم قائد برينتفورد رومانو: كومو في مفاوضات متقدمة مع ألفارو موراتا بايرن يعلن رحيل إبراهيموفيتش موسيس سيمون ينضم إلى باريس إف سي صن: أرسنال يرفض الاستسلام في صفقة جيوكريس
أخر الأخبار
التشكيل - راينرز يقود هجوم صنداونز.. وتياجو سيلفا على مقاعد بدلاء فلومينينسي 15 دقيقة | كأس العالم للأندية
أمرابط: نريد إنهاء كأس العالم بالفوز على العين.. وفخور بقيادة الوداد 17 دقيقة | كأس العالم للأندية
"تدفقات مالية مشبوهة".. إدانة الاتحاد الألماني في قضية التهرب الضريبي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
السومة: عقدي مع الوداد لمدة شهر واحد.. ولم يحالفنا الحظ في مجموعة صعبة 35 دقيقة | كأس العالم للأندية
الهلال يكشف عن قميصه البديل للموسم الجديد 54 دقيقة | سعودي في الجول
بقيادة أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل ساعة | الكرة المصرية
بن جاكوبس: برشلونة يستعد للتفاوض مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع راشفورد ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: رودريجو ريكيلمي على رادار ريال بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 3 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 4 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا
/articles/507750/إيكو-ليفربول-مهتم-بضم-مدافع-كريستال-بالاس