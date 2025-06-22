رئيس الجزائر يأمر بفتح تحقيق في أحداث مباراة المولودية والمجرة

قرر عبد المجيد تبون رئيس دولة الجزائر إنشاء لجنة للتحقيق في حادث ملعب 5 جويليه.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية وفاة 3 مشجعين في حادث سقوط بعض المشجعين من المدرجات العلوية لملعب 5 جويليه بسبب التدافع عقب مباراة مولودية الجزائر مع فريق المجرة.

لجنة التحقيق ستعمل على معرفة ملابسات الحادث وتحديد جوانب القصور والمسؤوليات ومحاسبة المتورطين.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في أقرب وقت لاتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرار هذا الحادث.

وتضم اللجنة ممثلين من وزارات الداخلية والعدل والإسكان والرياضية ومسؤولين من نادي مولودية الجزائر.

وتوج فريق مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد منافسة قوية مع شبيبة القبائل، إذ حصد المولودية اللقب بعد التعادل في الجولة الأخيرة مع فريق المجرة سلبيا.

المباراة شهدت أحداثا مؤسفة بعد سقوط بعض المشجعين من المدرجات العلوية لملعب 5 جويليه بسبب التدافع، مما أدى إلى إلغاء مراسم تتويج فريق المولودية

ليتم تأجيل مراسم التتويج إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة.

حسب وزارة الصحة فقد استقبل المستشفى الجامعي بني مسوس 38 مصابا، فيما سُجلت ثلاث وفيات.

كما استقبل مستشفى بن عكنون 27 مصابا، في حين استقبل مستشفى باب الواد 16 مصابًا.

بعد الفوز وصل المولودية إلى النقطة 58 بفارق نقطتين عن شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني، ويشارك كلاهما في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

بينما يشارك شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث في بطولة الكونفدرالية.

ويعد اللقب هو التاسع لفريق مولودية الجزائر في الدوري.