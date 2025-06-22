وكيله: تولوز ولانس يطلبان سعود عبد الحميد بشكل رسمي

الأحد، 22 يونيو 2025 - 15:10

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - روما

قال أحمد المعلم وكيل أعمال الدولي السعودي سعود عبد الحميد، ظهير روما الإيطالي إن لاعبه تلقَّى عرضَين رسميين من ناديي تولوز ولانس الفرنسيين.

وأضاف في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية أن اللاعب سيحسم أمره فيما يخصُّ وجهته المقبلة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح المعلم، أن سعود، لا يزال يدرس الخيارات المتاحة في ظل اهتمام أندية من الدوري الإيطالي والإنجليزي بالتعاقد معه.

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وكان عبد الحميد مثَّل روما الموسم المنتهي أخيرًا، وشارك معه في 18 مباراةً رسميةً بمختلف البطولات.

يذكر أن سعود وقَّع الصيف الماضي عقدًا مع النادي الإيطالي لمدة موسمين.

قبل أسابيع، ذكر موقع فوت ميركاتو أن 4 أندية فرنسية تتنافس على ضم سعود عبد الحميد مدافع نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يشارك سعود عبد الحميد بشكل أساسي مع روما خلال الموسم الحالي مما فتح الباب لرحيله الصيف المقبل.

وذكر التقرير أن تولوز ولانس يحاولان ضم البالغ من العمر 25 عاما هذا الصيف.

كما يتنافس فريقان فرنسيان آخران، لم يُكشف عن اسميهما، على ضمه.

ولفت التقرير إلى أن اللاعب قد يرحل من صفوف روما على سبيل الإعارة وليس كبيع نهائي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ناديا ريمس أو تولوز احتفظا بالاهتمام الذي أظهراه في الصيف الماضي.

قبل أيام، ذكرت جريدة عكاظ أن سعود عبد الحميد تلقى 4 عروض من الدوري السعودي وعرض من الدوري الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أسماء الأندية السعودية، وهي الهلال واتحاد جدة وأهلي جدة ونيوم.

وأفاد التقرير أن عرض نادي اتحاد جدة حتى هذه اللحظة هو العرض الأفضل من بين العروض المقدمة الأخرى.

وانتقل سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من نادي الهلال، في صفقة بلغت قيمتها المالية 4 مليون يورو.

وظهر الدولي السعودي مع روما في 8 مباريات فقط، بواقع 4 في الدوري الإيطالي و4 في الدوري الأوروبي.

سعود عبد الحميد تولوز لانس روما
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