ليكيب: بايرن ميونيخ استفسر عن إمكانية ضم باركولا
الأحد، 22 يونيو 2025 - 15:10
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان.
برادلي باركولا
النادي : باريس سان جيرمان
ويرغب بايرن في تدعيم مركز الجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
الخيار الأول لبايرن ميونيخ كان نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو ولكن يبدو أن اللاعب أقرب لبايرن ميونيخ.
وفقا للصحيفة فإن بايرن ميونيخ يرغب في استغلال قلة عدد دقائق باركولا بعد التعاقد مع كفيتشا كفارتسخيليا.
وأشار ليكيب إلى أن الصفقة تبدو مستحيلة وأن باريس سان جيرمان لن يفرط في اللاعب أبدا.
صاحب الـ 22 عاما انضم إلى باريس سان جيرمان في 2023 قادما من أولمبيك ليون.
وشارك باركولا في 59 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل 21 هدفا وصنع 19 آخرين.
نرشح لكم
ديكو يحسم مستقبل تشيزني في برشلونة آس: سيغيب 3 شهور.. ريال مدريد يخطط لخضوع بيلينجهام لجراحة في الكتف نفس الحماية القانونية لرجال الشرطة.. إجراء جديد للحد من العنف ضد الحكام في إيطاليا مواعيد مباريات الأحد 22 يونيو - ريال مدريد يواجه باتشوكا.. وربيعة ضد مرموش ألونسو: مبابي يتحسن ولم نكن جيدين في البداية ضد الهلال.. والحديث عن الطقس ليس مهما جوارديولا: التواجد بمونديال الأندية شرف وربما لا نتواجد بعد 4 سنوات.. وموقف رودري ضد العين يورو تحت 21 عاما - هولندا تطيح بالبرتغال.. وإنجلترا تواصل حملة الدفاع عن اللقب لاوتارو: ما كان يهمنا أمام أوراوا هو الفوز.. وأعلم جيدا القوة البدنية للقارات الأخرى