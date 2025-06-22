ليكيب: بايرن ميونيخ استفسر عن إمكانية ضم باركولا

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان.

ويرغب بايرن في تدعيم مركز الجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الخيار الأول لبايرن ميونيخ كان نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو ولكن يبدو أن اللاعب أقرب لبايرن ميونيخ.

وفقا للصحيفة فإن بايرن ميونيخ يرغب في استغلال قلة عدد دقائق باركولا بعد التعاقد مع كفيتشا كفارتسخيليا.

وأشار ليكيب إلى أن الصفقة تبدو مستحيلة وأن باريس سان جيرمان لن يفرط في اللاعب أبدا.

صاحب الـ 22 عاما انضم إلى باريس سان جيرمان في 2023 قادما من أولمبيك ليون.

وشارك باركولا في 59 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل 21 هدفا وصنع 19 آخرين.