ليكيب: بايرن يحاول إفساد صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة في الساعات الأخيرة

لم يفقد بايرن ميونيخ الأمل في صفقة ضم نيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو، بعدما اقترب كثيرا من الانتقال إلى برشلونة، حسب جريدة ليكيب.

وقرر نادي برشلونة تفعيل بند شراء نيكو ويليامز تمهيدا لضمه بداية من الموسم المقبل، حسب تقارير عديدة.

وأوضح تقرير ليكيب يوم الأحد أن بايرن يصر علي المضي قدما في محاولة ضم نيكو ويليامز.

وأضاف التقرير أن بايرن أرسل عرضًا جديدًا إلى نيكو ويليامز خلال الساعات القليلة الماضية.

وتبلغ قيمة العرض الجديد 10 ملايين يورو صافية كراتب سنوي + مليوني يورو كمكافآت.

ولا يمثل تفعيل بند شراء نيكو ويليامز من بلباو أي عائق أمام بايرن.

قبل أيام، أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يُحاول إتمام صفقة انتقال نيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو.

وأفاد التقرير أن محادثاته مع هانز فليك كانت من العوامل الحاسمة لرغبة ويليامز في الانضمام إلى برشلونة.

وأضاف التقرير أن ماكس إيبرل مدير بايرن ميونيخ مُطلع تمامًا على الوضع، وهو على أهبة الاستعداد في حال عدم قدرة برشلونة على تحمل تكاليف الصفقة ماليًا.

في الوقت نفسه، يُواصل بايرن اتصالاته مع لاعبين آخرين مثل: برادلي باركولا، كارو ميتوما، رافاييل لياو، وكودي جاكبو، وفقا للتقرير.

فيما أفاد موقع فوت ميركاتو أن برشلونة توصل إلى اتفاق مبدئي مع نيكو ويليامز، وسيوقع على عقد حتى صيف 2031.

وينتهي عقد نيكو ويليامز صيف 2027.

واتجهت أنظار برشلونة تجاه الإسباني نيكو ويليامز، وذلك بعدما قدم اللاعب ضمانات كبيرة عن رغبته في الانضمام للفريق الكتالوني.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات عن قرار برشلونة بتفعيل بند شراء نيكو ويليامز.

وأوضح أن قرار برشلونة جاء بعد حصوله على الأولوية الكاملة من اللاعب.

وأشار رومانو إلى أن برشلونة سيحاول الآن لكن لم يتم التقدم بأي شيء حتى الآن، وسيعقد المزيد من المحادثات مع وكيله لمناقشة شروط الشرط الجزائي.

وأكدت إدارة بلباو أنها لن تجلس لتتفاوض مع برشلونة من أجل نيكو ويليامز، إذا أراد النادي الكتالوني الحصول على خدماته عليه دفع قيمة كسر العقد الخاصة باللاعب.

الصفقة التي حاول برشلونة إتمامها في الصيف الماضي وفشل، تبدو أقرب من ذي قبل في الصيف الحالي.

ووفقا للتقرير ذاته، فإن برشلونة قد طمأن وكيل ويليامز بشأن إمكانية تسجيله.

وتقترب الصفقة من الإتمام نظرا لرغبته في البقاء بالدوري الإسباني، واستعداد برشلونة لدفع الشرط الجزائي المقدر بـ 62 مليون يورو.

في الوقت ذاته نشر لامين يامال نجم برشلونة صورته مع صديقه ويليامز، زميله في منتخب إسبانيا.

وأجرى مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني محادثات مع ويليامز وفقا لسكاي سبورتس، ولكن وفقا للتقارير مؤخرا، فإن العرض لم يلقَ رضا ويليامز للخروج من إسبانيا.

ويسعى بايرن ميونيخ لتعويض رحيل ليروي ساني الذي انتقل لجالاتاسراي.

وخاض نيكو ويليامز 45 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات بقميص الفريق الباسكي.

صاحب الـ 22 عاما خاض 28 مباراة بقميص منتخب إسبانيا وسجل 6 أهداف وساهم بالتتويج بلقب يورو 2024.