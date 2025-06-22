كورتوا: لم أقصد انتقاد أنشيلوتي.. وأتمنى الاعتزال في ريال مدريد

الأحد، 22 يونيو 2025 - 14:03

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - كورتوا

شدد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على أنه لم يقصد انتقاد طريقة لعب كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق السابق.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال كورتوا للصحفيين على هامش المباراة: "باتشوكا فريق رائع وقد تعاقدوا أيضا مع كينيدي الذي لعبت معه في تشيلسي، هو فريق رائع وسيجعل المباراة صعبة علينا".

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وواصل "أتحدث الهولندية مع هاوسن دائما تقريبا، هو وعلاقتي معه قوية بسبب مركزه كقلب دفاع وبسبب طوله أيضا، لقد قدم أداء جيد في المباراة الأولى ولكن هذه الأمور تتطلب وقتا".

وأكمل "أتمنى أن أجدد تعاقدي في ريال مدريد، اللعب هنا حلم وكل عام يكون بمثابة حلم آخر، أنا تحت تصرف النادي تماما أتمنى البقاء هنا وربما الاعتزال ولكن الآن هو وقت إثبات نفسي في الملعب".

وكشف "لم أقصد انتقاد أنشيلوتي على الإطلاق، لقد فزنا بالكثير على مدار 4 سنوات ماضية، أردت فقط أن أقول إن الأمور مختلفة بعض الشيء لكنه ليس نقدا بل يأتي وقت يجب عليك التأقلم مع أسلوب مختلف ولذلك فإنني لم أنتقد السنوات الماضية ولكن أقول إن الأمر مختلف فقط".

وكان ريال مدريد قد تعادل في المباراة الأولى مع الهلال السعودي بهدف لكل فريق.

وقال كورتوا بعد المباراة إن الفريق لا يزال يلعب بطريقة أنشيلوتي.

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