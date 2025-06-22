تأكد غياب ميتروفيتش عن مباراتي سالزبورج وباتشوكا

الأحد، 22 يونيو 2025 - 13:47

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش

تأكد غياب ألكسندر ميتروفيتش عن صفوف الهلال في مباراتي سالزبورج وباتشوكا بكأس العالم للأندية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وغاب ميتروفيتش عن مباراة الهلال ضد ريال مدريد بالجولة الافتتاحية لكأس العالم للأندية.

وأوضح التقرير أن الدولي الصربي سيعود إلى التدريبات الجماعية برفقة زملائه خلال فترة تتراوح من سبعة أيام إلى 14 يومًا بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

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وأضاف التقرير أن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الأزرق، استبعد الدولي الصربي من حساباته أمام سالزبورج بعد أن خضع لفحوصات طبية، السبت، أظهرت حاجته إلى مزيد من التأهيل والعلاج.

وتعرَّض الصربي للإصابة قبل يومين من مباراة ريال مدريد الإسباني في افتتاح مشواره بالمونديال، الأربعاء الماضي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

وسيخضع ميتروفيتش لاختبارات أخرى من أجل تحديد جاهزيته من عدمها فيما تبقى من البطولة.

وانضم ميتروفيتش إلى الهلال صيف 2023، وخاض معه 79 مباراة، سجَّل خلالها 68 هدفًا.

ألكسندر ميتروفيتش الهلال كأس العالم للأندية
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