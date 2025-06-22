جولر: قد أفكر في الرحيل عن ريال مدريد إذا لم ألعب.. وأشعر بالارتياح مع ألونسو

الأحد، 22 يونيو 2025 - 13:41

كتب : FilGoal

أردا جولر - ريال مدريد

شدد أردا جولر لاعب ريال مدريد على أنه قد يفكر في الرحيل إذا لم يحصل على فرصة اللعب.

أردا جولر

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باتشوكا المكسيكي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال جولر في تصريحات للصحفين: "أشعر أنني أكثر أهمية مع تشابي ألونسو لأنه دائما ما يتحدث معي، في المباراة الأولى لعبت 45 دقيقة لذلك يبدو كل شيء أفضل وأشعر بالارتياح معه لأنه يحب التحكم في الإيقاع ويريد المزيد من التمريرات القصيرة ويراني كلاعب وسط وهذا أفضل بالنسبة لي".

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وواصل "باتشوكا فريق جيد وإذا كانوا هنا فها لأنهم فريق جيد لكننا سنحاول الفوز ومستعدين لذلك".

وأكمل "سأحاول العب لأقصى حد ممكن خلال هذا الموسم وأريد الفوز بجميع الألقاب".

وتابع "في الشوط الثاني ضد الهلال قدمنا أداء أفضل وعلينا الاستمرار على هذا النحو، الأمور الجديدة تحتاج إلى وقت سكننا سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف "حتى الآن لم أفكر في الرحيل عن ريال مدريد ولكن بالطبع إذا لم ألعب سأفكر في ذلك وحاليا أنا أركز فقط على اللعب مع الفريق".

وأتم "في المنتخب ألعب جميع المباريات ولدي ثقة أكبر لأن الناس يعرفونني بشكل أفضل".

وكان ريال مدريد قد تعادل في المباراة الأولى مع الهلال السعودي بهدف لكل فريق.

أردا جولر ريال مدريد
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