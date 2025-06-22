ديكو: ليس علي التحدث مع تير شتيجن حول موقفه.. ونريد تدعيم مركز الجناح

شدد ديكو المدير الرياضي لبرشلونة على أنه لن يتحدث مع مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى الفريق من أجل إمكانية رحيله.

وكان برشلونة قد تعاقد مع جوان جارسيا حارس إسبانيول، مما فتح الباب لإمكانية رحيل تير شتيجن وفقا للصحف الإسبانية.

وقال ديكو في تصريحات لشبكة LA vanguardia: "ليس علي أن أتحدث مع تير شتيجن، واجبي هو تقديم أفضل فريق ممكن للمدرب".

وواصل "الحديث مع تير شتيجن ليس مسؤوليتي بالإضافة إلى أنه لا يوجد عقد يقول إنك ستلعب، ومن هنا سيكون على المدرب اتخاذ القرار ولكل لاعب طموحه".

وتابع "لقد قررنا التعاقد مع حارس مرمى صغير وهذا يعني أنه قد يلعب غدا أو يكون على دكة البدلاء أو يلعب بعد موسم أو موسمين، لدينا توقعات كبيرة باتجاه جوان وكل لاعب يأتي هنا يبدأ من البداية ولا يوجد لاعب له أفضلية عن الباقين".

وشدد "أنا أحترم تير شتيجن ولكن مع جوان جارسيا كان يجب علينا اتخاذ قرار من أجل الحاضر والمستقبل وسيكون على المدرب أن يقرر، عندما يقرر لاعب الرحيل يكون الوضع معقد جدا ويمكنك إيقاف ذلك ولكن لا توجد مشكلة حو ذلك الأمر حاليا".

وأضاف "لم نتحدث مع جارسيا قبل نهاية الموسم، لقد قلنا لوكيله إذا كان اللاعب منفتحا على خيار برشلونة سنحب الحديث معه وحدث ذلك مع نهاية الموسم وجلسنا وشرحنا له خطتنا".

وكشف "نحن بحاجة إلى تدعيم مركز الجناح لأننا لا نملك إلا رافينيا ويامال وفيران لأن فيران توريس أصبح يلعب أكثر في الهجوم، عندما يغيب لامين أو رافينيا يقل مستوى الفريق والتدعيم في ذلك المركز يقف على السعر والجودة".

وأردف "للتعاقد مع لاعب يجب أن تخطو الخطوات الصحيحة، أولا تتحدث مع الوكيل عن الموقف التعاقدي ثم ترى إذا كان هناك شرطا جزائيا أو أن النادي منفتح للتفاوض، في حالة نيكو ويليامز الأمر واضح هو لديه شرطا جزائيا وقد تحدثنا مع وكيله لنرى إمكانية ضمه ومن هنا سنرى ما إذا كان الأمر ممكنا".

وتابع "كنا دائما قلقون حول تناغم غرفة الملابس لأننا لدينا أجواء جيدة ونريد الحفاظ عليها، ولاعبين مثل لويس دياز ونيكو ويليامز يريدان القدوم وهما متعطشان للنجاح".

وأتم "اسم نيكو ويليامز متاح منذ الموسم الماضي، هو ويامال أصدقاء وهذا جيد ولكننا لن نستخدم تلك البطاقة لأن هذا النادي ليس للأصدقاء نحن هنا من أجل تحقيق الفوز وإذا اندمجا سويا بعد ذلك فهذا جيد وإذا انضم لنا سيكون صديقا للجميع وإذا أتممنا الصفقة لن يكون هناك تعاقدات أخرى بهذا المستوى".