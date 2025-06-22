كيكر: مدافع ليفربول في انتظار الخضوع للكشف الطبي مع ليفركوزن

ذكرت جريدة كيكر أن جاريل كوانساه مدافع ليفربول أصبح قريبا للغاية من الانتقال إلى باير ليفركوزن.

وأوضح التقرير أن الصفقة متوقفة حاليا على تحديد موعد الكشف الطبي للاعب.

وذلك بعدما توصل ليفركوزن بالفعل إلى اتفاق مع المدافع منذ فترة، ثم توصل أيضًا إلى اتفاق مع نادي ليفربول حول الصفقة.

قبل أيام، أفادت شبكة سكاي سبورتس أن باير ليفركوزن دخل في مفاوضات للتعاقد مع مدافع ليفربول جاريل كوانساه.

وأوضح التقرير أن المفاوضات جارية بين الطرفين بشأن المدافع الإنجليزي الشاب.

لكنها ستكون صفقة منفصلة تمامًا عن صفقة فلوريان فيرتز، وفقا للتقرير.

وذكرت جريدة كيكر أن ليفربول لن يتخلى عن مدافعه الشاب بأقل من 30 مليون يورو.

وكان ليفربول قد أعلن ضم فيرتز من ليفركوزن رسميا يوم الجمعة، وهي الصفقة الثانية هذا الصيف من النادي نفسه بعد جيريمي فريمبونج.

أما كوانساه فقد مدد عقده مع ليفربول في 2024 حتى صيف 2029.

ويلعب كوانساه - 22 عاما - بأكاديمية ليفربول منذ سن الخامسة.

ويتواجد كوانساه مع الفريق الأول لليفربول منذ بداية الموسم قبل الماضي تحت قيادة يورجن كلوب.