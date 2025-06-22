كيكر: مدافع ليفربول في انتظار الخضوع للكشف الطبي مع ليفركوزن

الأحد، 22 يونيو 2025 - 12:14

كتب : FilGoal

كوانساه وماتيتا - كريستال بالاس وليفربول

ذكرت جريدة كيكر أن جاريل كوانساه مدافع ليفربول أصبح قريبا للغاية من الانتقال إلى باير ليفركوزن.

وأوضح التقرير أن الصفقة متوقفة حاليا على تحديد موعد الكشف الطبي للاعب.

وذلك بعدما توصل ليفركوزن بالفعل إلى اتفاق مع المدافع منذ فترة، ثم توصل أيضًا إلى اتفاق مع نادي ليفربول حول الصفقة.

أخبار متعلقة:
جون ستونز يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي مدرب مونتيري: إذا لم نفز على أوراوا فلا نستحق التأهل.. وأطلب الحد الأدنى من العدالة جاياردو: كنا الأفضل ضد مونتيري ولكن افتقدنا للدقة.. وسنلعب بحذر ضد إنتر الكأس الذهبية - تعثر كندا أمام كوراساو.. وانتصار هندوراس أمام السلفادور

قبل أيام، أفادت شبكة سكاي سبورتس أن باير ليفركوزن دخل في مفاوضات للتعاقد مع مدافع ليفربول جاريل كوانساه.

وأوضح التقرير أن المفاوضات جارية بين الطرفين بشأن المدافع الإنجليزي الشاب.

لكنها ستكون صفقة منفصلة تمامًا عن صفقة فلوريان فيرتز، وفقا للتقرير.

وذكرت جريدة كيكر أن ليفربول لن يتخلى عن مدافعه الشاب بأقل من 30 مليون يورو.

وكان ليفربول قد أعلن ضم فيرتز من ليفركوزن رسميا يوم الجمعة، وهي الصفقة الثانية هذا الصيف من النادي نفسه بعد جيريمي فريمبونج.

أما كوانساه فقد مدد عقده مع ليفربول في 2024 حتى صيف 2029.

ويلعب كوانساه - 22 عاما - بأكاديمية ليفربول منذ سن الخامسة.

ويتواجد كوانساه مع الفريق الأول لليفربول منذ بداية الموسم قبل الماضي تحت قيادة يورجن كلوب.

جاريل كوانساه ليفربول باير ليفركوزن فلوريان فيرتز
نرشح لكم
وكيله: تولوز ولانس يطلبان سعود عبد الحميد بشكل رسمي ليكيب: بايرن ميونيخ استفسر عن إمكانية ضم باركولا ليكيب: بايرن يحاول إفساد صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة في الساعات الأخيرة تقرير: أستون فيلا يعمل على التعاقد مع ميسون ماونت بعد قرار رحيله.. سكاي: نابولي يبدأ مفاوضاته كييزا لضمه تقرير: ميلان يتفق مع تشاكا على بنود عقده.. وقيمة العرض الأول لـ باير ليفركوزن التجربة التاسعة.. محمد حمدي زكي إلى حرس الحدود رومانو: باير ليفركوزن يرسل عرضه الأول لضم كوانساه
أخر الأخبار
رئيس الجزائر يأمر بفتح تحقيق في أحداث مباراة مولودية الجزائر والمجرة 22 دقيقة | الوطن العربي
وكيله: تولوز ولانس يطلبان سعود عبد الحميد بشكل رسمي 41 دقيقة | ميركاتو
ليكيب: بايرن ميونيخ استفسر عن إمكانية ضم باركولا 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليكيب: بايرن يحاول إفساد صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة في الساعات الأخيرة ساعة | ميركاتو
كورتوا: لم أقصد انتقاد أنشيلوتي.. وأتمنى الاعتزال في ريال مدريد ساعة | كأس العالم للأندية
تأكد غياب ميتروفيتش عن مباراتي سالزبورج وباتشوكا 2 ساعة | سعودي في الجول
جولر: قد أفكر في الرحيل عن ريال مدريد إذا لم ألعب.. وأشعر بالارتياح مع ألونسو 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كلوب يتحدث عن صفقة انتقال فيرتز إلى ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب 4 نقل مبابي إلى المستشفى
/articles/507738/كيكر-مدافع-ليفربول-في-انتظار-الخضوع-للكشف-الطبي-مع-ليفركوزن