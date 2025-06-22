مدرب مونتيري: إذا لم نفز على أوراوا فلا نستحق التأهل.. وأطلب الحد الأدنى من العدالة

يرى دومينيك تورينت مدرب مونتيري أن العدالة لم تتحقق خلال مواجهة فريقه ضد ريفربليت.

وتعادل مونتيري مع ريفربليت بدون أهداف في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال تورينت خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أوراوا سيكون خصما صعبا ولكن إذا لم نفز عليهم سيكون لأننا لا نستحق التأهل".

وواصل "التعادل مع ريفربليت ليس سيئا لأننا نزال نتحكم في مصيرنا".

وتابع "ما يهمنا هو الدوري المكسيكي ولكننا نريد أيضا التأهل من دور المجموعات هنا وسنقاتل للثانية الأخيرة".

وواصل "كان هناك أخطاء مستمرة ولم يسمحوا لنا باللعب فعليا، من الصعب أن تلعب بهذه الطريقة، ولكن أقر أن لاعبي ريفربليت تفوقوا في معظم المواجهات الفردية، أعلم أن ريفربليت فريق كبير ولكنني أطلب الحد الأدنى من العدالة".

وحافظ ريفر بليت على الصدارة بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الختامية، بينما ارتفع رصيد مونتيري للنقطة الثانية في المركز الثالث.