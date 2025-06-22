جاياردو: كنا الأفضل ضد مونتيري ولكن افتقدنا للدقة.. وسنلعب بحذر ضد إنتر

يرى مارسيلو جاياردو مدرب ريفربليت أن فريقه كان الأفضل في الشوط الثاني ضد مونتيري.

وتعادل ريفربليت مع مونتيري بدون أهداف ي الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال جاياردو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "من المؤسف عدم فوزنا بالمباراة لأننا كنا نستحق ذلك".

وواصل "لقد خلقنا فرصا ضد منافس كان الأفضل في أول 15 أو 20 دقيقة ولكن بعد ذلك صنعنا الفرص ومن المؤسف عدم فوزنا ولكن أنا سعيد بما قدمه الفريق".

وتابع "لقد كنا الأفضل في الكثير من اللحظات في المباراة ولا يوجد ما ينتقد في طريقتنا، من البداية حاولنا فرض أسلوبنا ووقعنا في بعض الأخطاء التي استغلوها في صنع هجمات مرتدة ثم عدنا وكنا الأفضل ولكننا كنا بحاجة إلى هدف وافتقدنا للدقة".

وأكمل "في الشوط الثاني تفوقنا وأعتقد أن مونتيري لم يسدد أي كرة على المرمى ولكننا كنا بحاجة إلى الإنهاء فقط".

وأضاف "ضد إنتر سنعاني من غيابات عديدة بسبب الإيقاف أو الإصابة ولكنني أنظر إلى نصف الكأس الممتلئ، إذا نظرنا لجدول الترتيب سنجد أن لدينا فرصة وفزنا في المباراة الأولى لذلك دعونا نكون متفائلين وسنخوض المباراة المقبلة بالكثير من الحذر".

وأتم "جماهير أمريكا الجنوبية؟ هذه بطولة عالمية، لقد جئنا إلى هنا لنلعب وننافس وكل شخص يشعر بالحماس بطريقته، في أمريكا الجنوبية نستمتع بكرة القدم كثيرا ولكل قارة طريقتها التي تريد العيش بها".

وحافظ ريفر بليت على الصدارة بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الختامية، بينما ارتفع رصيد مونتيري للنقطة الثانية في المركز الثالث.