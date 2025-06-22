مواعيد مباريات الأحد 22 يونيو - ريال مدريد يواجه باتشوكا.. وربيعة ضد مرموش

الأحد، 22 يونيو 2025 - 10:34

كتب : FilGoal

الهلال أمام ريال مدريد

تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 22 يونيو والقنوات الناقلة.

كأس العالم للأندية

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يوفنتوس × الوداد.. 7:00 مساء - تطبيق دازن.

ريال مدريد × باتشوكا.. 10:00 مساء - إم بي سي أكشن.

الهلال × سالزبورج.. 1:00 فجر الإثنين- إم بي سي مصر.

مانشستر سيتي × العين.. 4:00 فجر الإثنين - تطيبق دازن.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

ريال مدريد كأس العالم للأندية مواعيد مباريات الأحد
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