مواعيد مباريات الأحد 22 يونيو - ريال مدريد يواجه باتشوكا.. وربيعة ضد مرموش
الأحد، 22 يونيو 2025 - 10:34
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 22 يونيو والقنوات الناقلة.
كأس العالم للأندية
يوفنتوس × الوداد.. 7:00 مساء - تطبيق دازن.
ريال مدريد × باتشوكا.. 10:00 مساء - إم بي سي أكشن.
الهلال × سالزبورج.. 1:00 فجر الإثنين- إم بي سي مصر.
مانشستر سيتي × العين.. 4:00 فجر الإثنين - تطيبق دازن.
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