ألونسو: مبابي يتحسن ولم نكن جيدين في البداية ضد الهلال.. والحديث عن الطقس ليس مهما

طمأن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد جماهير ناديه بشأن حالة كيليان مبابي مهاجم الملكي.

ويغيب مبابي عن مواجهة ريال مدريد ضد باتشوكا في العاشرة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "أتوقع أن مواجهة باتشوكا مهمة جدا ونريد أن نلعب بشكل جيد ونفوز خاصة بعد التعادل في الجولة الافتتاحية".

وتابع "نحن الآن نركز في مرحلة كأس العالم للأندية وليس في كيفية تحسين جودة التشكيل".

أما عن حالة مبابي فأجاب "أصبح مبابي في حالة أفضل منذ عودته من المستشفى قبل يومين، وهو يتعافى بشكل تدريجي وهناك تفاؤل بشأن لحاقه للمباريات في دور المجموعات".

وكشف ألونسو "لم نكن جيدين في الشوط الأول أمام الهلال ولم نفعل ما كنا نريده، لكن ردة الفعل في الشوط الثاني كانت إيجابية، وأنا سعيد بالتعرف على اللاعبين شيئا فشيئا".

أما عن استخدامه للفيديو في شرح خططه بشكل مكثف فأوضح "الفيديو له دور أساسي في عملي خاصة تلك المباريات التي تقام كل يومين أو ثلاثة، اللاعبون يحتاجون للراحة أو ربما الطقس حار لذلك نستخدم الفيديو عند تواجدهم في الفندق".

وكشف ألونسو "روديجر دخل قائمة الفريق بعد الحصول على التصريح الطبي، وسيكون لاعبا مهما في تشكيل الفريق".

وعن موقفه من مسددي ركلات الترجيح قال: "نحدد من يسدد ركلات الترجيح قبل المباراة دائما، ويعتمد ذلك على المباراة ومن يكون في الملعب، يمكنكم الآن أن تبدأوا في التوقع من يسدد ومن سيستبعد".

وكان فيديريكو فالفيردي قد أهدر ركلة الترجيح أمام الهلال في الوقت القاتل من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتابع "شاهدت مواجهتي باتشوكا ضد الأهلي وديا وسالزبورج في المونديال، الفريق يمتلك الشجاعة ولمسة جيدة على الكرة، سنواجه منافس قوي".

واختتم ألونسو تصريحاته "الحديث عن الحرارة وحال الطقس ليس الأهم، علينا ألا نبحث عن أعذار، الظروف ليس مثالية لكن لا يمكن لأحد تغيير ذلك".

ويتصدر سالزبورج النمساوي الترتيب برصيد 3 نقاط من انتصار ويليه الملكي والهلال، فيما يتذيل باتشوكا الترتيب بدون رصيد بعد مرور أول جولة.

يذكر أن ريال مدريد واجه بطل المكسيك في ديسمبر الماضي وانتصر بثلاثية دون مقابل في نهائي كأس إنتركونتينينتال 2025 في نسختها الأولى.