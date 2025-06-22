مدرب الوداد: نريد الفوز ضد يوفنتوس ثم التأهل.. وأدركنا إمكانياتنا ولا مستحيل

يؤمن محمد أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد المغربي بقدرات فريقه في حسم التأهل ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ويواجه الوداد فريق يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الثانية، وكان ممثل المغرب قد خسر بهدفين دون مقابل امام بالميراس البرازيلي.

وقال محمد أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد عبر المؤتمر الصحفي: "صرحت سابقا قبل انطلاق المنافسات بأن هدفنا هو تعذيب خصومنا، وما زلت عند رأيي، لكن أضيف أننا نريد الفوز والتأهل".

وأوضح بنهاشم "قبل مواجهة مانشستر سيتي، كنا في مرحلة اكتشاف للفريق ولم نكن نعلم بأي مستوى سنظهر، أما الآن، فأدركنا إمكانياتنا ونعلم أننا قادرون على مجاراة أقوى الأندية".

وكشف المدرب المغربي "بعد مواجهة مانشستر سيتي اجتمعت باللاعبين واتفقنا على هدف موحّد وهو التأهل. اللاعبون يدركون الآن أن لا شيء مستحيل، خاصة بعد الأداء القوي في المباراة الافتتاحية وخلق فرص حقيقية للتسجيل رغم الظروف الصعبة".

وشدد بنهاشم "شاهدنا العديد من المفاجآت في دور المجموعات، وأتمنى أن نكون نحن مفاجأة مواجهة يوفنتوس، المباراة مختلفة وبالتأكيد أسلوبنا أيضا سيكون مختلفا".

أما عن موقف اللاعبين فأجاب "أيوب بوشتة يعود تدريجياً وربما يتواجد على دكة البدلاء في مباراة الغد، أما حمزة الهنوري فمن المرجح أن يكون جاهزاً في حال التأهل للدور الثاني فقط".

واختتم بنهاشم تصريحاته "لا مجال للغرور، لعبنا ضد مانشستر سيتي بشجاعة لكننا لم نحقق الفوز وانهزمنا، لذلك مواجهة يوفنتوس حاسمة وقد تقودنا إلى التأهل أو تفرض علينا مواجهة شرفية ضد العين".

وكان يوفنتوس قد حقق الفوز على العين بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.